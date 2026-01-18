"Che 't sagrin dun Martin": la Compagnia Marenese porta sul palco uno spettacolo inedito

La Compagnia Teatrale Marenese, dopo l’enorme successo riscosso lo scorso anno, torna a calcare il palcoscenico dell’Auditorium S. Giuseppe di Marene (Via Cravetta, 2) con una nuova commedia inedita nata dalla mente di Massimo Bertone e Rosanna Bergese con la regia di Massimo Bertone.

A partire da venerdì 23 gennaio alle 21,00 ed a seguire per altre 5 date (sabato 24 gennaio alle ore 21.00, domenica 25 gennaio alle ore 15.00, sabato 31 gennaio alle ore 21.00, venerdì 6 febbraio ore 21.00 e sabato 7 febbraio ore 21.00 ) sul palco dell’Auditorium sarà di scena un’altra esilarante rappresentazione dialettale intitolata: “CHE ‘T SAGRIN DUN MARTIN”.

Una commedia in tre atti, ricca di situazioni divertenti, personaggi strani ed occasioni che consentono allo spettatore di vivere una serata all’insegna del relax e del sorriso.

La storia si sviluppa all’interno di una ex canonica trasformata in albergo; nell’ambito del tran tran quotidiano si inseriscono incontri, vicende e personaggi inaspettati che sapranno creare il giusto mix di buonumore.

Le capacità comiche della Compagnia sono ormai assodate e l’affiatamento tra gli attori è tale da ricondurre al divertimento le situazioni più disparate; come al solito le risate sono più che assicurate.

Come detto, l’orario di inizio dello spettacolo è fissato sempre alle ore 21 con la sola eccezione della domenica 25 gennaio per la quale la rappresentazione sarà pomeridiana, alle ore 15. Le prime date sono già sold-out.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-che-t-sagrin-dun-martin-1964475610433 oppure o al sito della Parrocchia di Marene/Auditorium o rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.