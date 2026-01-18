Caccia, ANLC Cuneo apre i corsi di abilitazione venatoria a febbraio

L'Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC) – Segreteria Provinciale di Cuneo ha annunciato l'avvio dei corsi di preparazione per l'abilitazione venatoria a partire da febbraio, dedicati a chi intende conseguire il titolo necessario per l'esercizio dell'attività venatoria e il successivo porto d'armi uso caccia.

ANLC Cuneo si distingue per gli eccellenti risultati conseguiti dai propri corsisti. La percentuale di allievi promossi all'esame pubblico provinciale è particolarmente elevata, con alcuni corsi che hanno raggiunto il 100% di esiti positivi. Questi numeri testimoniano l'efficacia del metodo formativo adottato, fondato su competenza, preparazione approfondita e attenzione concreta ai partecipanti.

L'offerta formativa di ANLC Cuneo va oltre la semplice preparazione teorica. I neo cacciatori ricevono un'assistenza continuativa sia durante il corso e l'esame, sia in tutte le procedure amministrative successive, dalla presentazione delle domande agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA), fino al rilascio e alla gestione del tesserino venatorio.

I corsi si svolgeranno in orario serale per permettere la partecipazione anche a chi lavora. Le lezioni si terranno in nove sedi distribuite sul territorio provinciale – Alba, Borgo San Dalmazzo, Caraglio, Cavallermaggiore, Ceva, Cortemilia, Cuneo, Mondovì e Saluzzo – con la possibilità di seguire il percorso anche in modalità online per chi risiede lontano o ha difficoltà negli spostamenti.

Il programma formativo si articola in 9 lezioni e affronta in modo approfondito tutte le materie previste dalla normativa vigente: legislazione venatoria nazionale e regionale, ambiente e gestione della fauna selvatica, armi e munizioni, sicurezza e responsabilità del cacciatore. Le lezioni sono affidate a docenti esperti e qualificati, con l'utilizzo di materiale didattico aggiornato, per garantire una preparazione solida e consapevole.

Con questa iniziativa, ANLC Cuneo intende formare cacciatori responsabili e preparati, capaci di affrontare con sicurezza non solo l'esame, ma l'intero percorso amministrativo e normativo sempre più rigoroso.

In allegato la locandina.