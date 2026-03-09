Valle Maira, teatro e migrazione nelle scuole: al via il laboratorio dell'Ecomuseo con gli allievi di San Damiano e Prazzo

È iniziato il 9 febbraio con gli allievi della Scuola Primaria di San Damiano il laboratorio “Ieri, oggi e domani: abitare e leggere la montagna attraverso il teatro", proposto dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira. Il 16 marzo il medesimo percorso inizierà anche per la Scuola Primaria di Prazzo.

Il laboratorio, tenuto dalla operatrice culturale dottoressa Levet Critina, si inserisce nel percorso didattico “Le montagne: luoghi di incontri di ieri, oggi e… domani” e prevede una serie di incontri in cui gli allievi attraverso momenti di studio, letture mirate ed attività pratiche, verranno condotti alla scoperta della Valle Maira dal punto di vista storico-geografico interpretando la realtà attuale e futura attraverso l’ottica della migrazione. Si mira, inoltre, a far maturare in loro una maggiore consapevolezza riguardo la propria identità, in qualità di abitanti di un territorio di confine e di una comunità sempre più ampia e plurale, stimolando sensibilità nei confronti del tema dell’emigrazione.

Attraverso attività e giochi incentrati sulla costruzione di interdipedenza positiva all’interno del gruppo, ci si addentrerà nell’esplorazione e nell’espressione del proprio sé corporeo ed emotivo e sulla discussione a partire dalle letture legate alla tematica dell’emigrazione.

Gli obiettivi dell’attività laboratoriale si individuano nella consapevolezza storica e culturale del fenomeno migratorio nella Valle Maira, favorendo l’empatia e la comprensione degli altri e promuovendo un atteggiamento positivo verso il teatro visto come occasione di crescita personale e sociale.

L'attività proseguirà fino a giugno, mese in cui è previsto uno spettacolo finale per famiglie.

Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di Fondazione CRC “Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” e Fondazione CRT “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira”