Reminiscence: il profumo racconta le memorie della Castiglia di Saluzzo

Si è conclusa la fase laboratoriale di Reminiscence, il progetto dell’artista Francesca Casale, in arte SENSU, che porta al centro della scena l’arte olfattiva come uno dei linguaggi più originali della ricerca contemporanea.

Attraverso workshop, pratiche sensoriali e un processo di co-progettazione condivisa, alcune classi di due scuole superiori di Saluzzo sono state coinvolte in un percorso immersivo che ha trasformato l’olfatto in strumento di narrazione, memoria e identità. Il progetto culminerà in un’installazione partecipata alla Castiglia di Saluzzo — dentro le cui mura ospita il Museo delle Memorie carcerarie di Saluzzo, oggi polo culturale — dove il profumo diventerà materia artistica capace di dialogare con l’architettura austera degli spazi detentivi, interpretandone la memoria attraverso un’esperienza sensoriale collettiva e inedita nel panorama nazionale.

Il progetto ha dato origine a un’installazione che prende spunto dalle incisioni presenti sui muri delle celle, segni lasciati dai detenuti per comunicare, ribellarsi o segnare il tempo. Nell’opera questa pratica viene reinterpretata in forma sensoriale: incidendo la superficie dell’installazione si libera una fragranza. Il gesto produce così una traccia visiva e olfattiva che si diffonde nello spazio, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza condivisa e in una riflessione sul rapporto tra tempo, limite e libertà. L’incisione è reinterpretata dall’artista insieme agli studenti attraverso un dispositivo: una pipetta da laboratorio contenente diverse dosi di essenze calibrate.

Reminiscence ha coinvolto i ragazzi e le ragazze nell’esplorazione all’interno dell’arte olfattiva: un senso spesso trascurato, ma capace di evocare ricordi, emozioni e narrazioni intime, promuovendo un’esperienza diretta di creazione artistica a partire dagli odori, stimolando riflessioni personali e collettive sul ruolo dei sensi nella comprensione del mondo.

Francesca Casale (Ciriè, 1990), conosciuta come SENSU, è un’artista multidisciplinare tra le più interessanti esponenti dell’Arte Olfattiva, ovvero una corrente artistica che utilizza il profumo e le essenze come mezzi espressivi principali. Formata nel campo essenziero e diplomata all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino con specializzazione in comunicazione olfattiva, Casale esplora nelle sue opere il dialogo tra odori, memoria, identità dei luoghi e percezione umana. La sua ricerca artistica spazia da installazioni olfattive immersive a percorsi sensoriali in cui il pubblico è invitato a “sentire” piuttosto che osservare: un invito a superare la modalità visiva, per dare voce all’espressione olfattiva e alle sue potenzialità emotive e culturali.

Attraverso laboratori e momenti partecipativi con gli studenti saluzzesi, SENSU ha voluto dimostrare come l’arte olfattiva possa essere non solo un campo di sperimentazione per artisti, ma anche uno strumento educativo capace di promuovere creatività, riflessione e sensibilizzazione alla percezione sensoriale.

Il progetto promosso dalla cooperativa UR-CA , a cura di Lorena Tadorni, coinvolge ragazze e ragazzi nella progettazione condivisa di un allestimento per la Terrazza della Castiglia di Saluzzo.

Con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT e la collaborazione di Città di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni, Fondazione Garuzzo, Cooperativa In Volo e gli Istituti Soleri Bertoni e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo.