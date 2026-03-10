Saluzzo, gli studenti del Bodoni in visita alla mostra “Le tragedie del confine orientale: l’Istria, le foibe, l’esodo”

Nella giornata di venerdì 27 febbraio la classe 3KL si è recata nella sede centrale del Liceo Bodoni per visitare una mostra allestita in Aula Magna, accompagnata dalla professoressa Della Rocca, del Dipartimento di Storia e Filosofia. La mostra fotografica, composta da 10 pannelli, trattava la storia del periodo fascista nei territori dell’Istria, dagli anni Venti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I primi pannelli mostravano il governo fascista nella regione ed i tentativi di italianizzare la popolazione. Tra gli studenti, Emma Sacchetto, Daniela Oteri, Lucia Strobino hanno riportato: "Siamo rimasti molto colpiti nello scoprire che uno dei meccanismi attuati fosse quello di tradurre i cognomi dalla lingua slava a quella italiana e che fosse negato l’accesso nei negozi a chi non parlasse l’italiano".

Le tavole seguenti erano incentrate sulla Resistenza e sul periodo della guerra. "Grazie alle immagini - hanno aggiunto -, alcuni di noi hanno scoperto l'esistenza del campo di concentramento della Risiera di San Sabba".

Successivamente, le fotografie hanno mostrato una porzione di storia spesso trascurata, ovvero le vicende delle foibe, cavità carsiche dove morirono migliaia di persone, perché i partigiani jugoslavi sfogarono il proprio odio nazionalistico sulla percentuale italiana della popolazione del luogo. La vicenda portò quanti poterono salvarsi all’esodo dalla regione, che vide tra i 250.000 ed i 300.000 italiani costretti a fuggire per scampare alla tragedia.

"Questa mostra - concludono i ragazzi - ci ha colpiti profondamente, in quanto ci siamo accorti degli orrori della Seconda Guerra Mondiale avvenuti in un luogo non troppo distante da noi, e ci siamo trovati a riflettere sull’importanza del ricordo di questi fatti terribili per non ripeterli in futuro".