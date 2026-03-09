Torre Mondovì, le studentesse del liceo di Mondovì in campo contro lo spopolamento: un progetto per i bambini per far rivivere il paese

Immaginare il futuro dei paesi significa partire dalle nuove generazioni e dal loro rapporto con il territorio. Con questo obiettivo nasce un progetto dedicato al futuro dei piccoli Comuni, che prende avvio a Torre Mondovì attraverso una serie di attività educative rivolte ai bambini, ideate e progettate dalle ragazze della classe 5ªB Rondine del Liceo delle Scienze Umane “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì.

Il progetto si propone di valorizzare i paesi come luoghi vivi, capaci di offrire opportunità di crescita, socialità e appartenenza, contrastando lo spopolamento e la perdita di identità che purtroppo colpiscono le realtà più piccole. Partendo dall'esperienza concreta con i più giovani, l'iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità. Le attività pensate per i bambini uniscono gioco, educazione e scoperta del territorio, con l'obiettivo di far conoscere il paese, le sue tradizioni e i suoi spazi, favorendo la partecipazione attiva e la collaborazione. Attraverso laboratori, momenti di condivisione e proposte creative, il progetto punta a rendere i più piccoli protagonisti, stimolando curiosità, senso civico e legame con il luogo in cui vivono.

"Crediamo che il futuro dei paesi passi dall'educazione e dal coinvolgimento dei bambini - spiegano le studentesse della 5ªB – perché creando un legame forte con il territorio fin da piccoli si può costruire una comunità più consapevole e partecipe".

L'iniziativa è un progetto che potrebbe diventare un modello replicabile anche in altri piccoli Comuni, per dimostrare come la collaborazione tra scuola, territorio e comunità possa generare nuove idee e prospettive concrete per il rilancio delle realtà più piccole.

Svolgeremo, in accordo con il sindaco del Comune di Torre Mondovì, e la partecipazione dell’“Associazione Stella Polare Onlus”, due momenti di incontro: una serata per esporre alla popolazione la ricerca svolta dalla classe 5B con la raccolta di dati inerenti l’andamento demografico dei paesi che si svolgerà il 13 marzo alle ore 20,30 presso Ex confraternita dei Disciplinandi a Torre Mondovì. Seguirà una giornata all’insegna del divertimento, “FUNDAY”, il 21 marzo dalle ore 14,30 alle 18 presso il campo sportivo a Torre Mondovì in via Umberto I.