Attualità | 19 gennaio 2026, 17:15

Bra, attiva la Fondazione per onorare la memoria di Margherita Testa

Promossa dal sindaco Fogliato, con il presidente dell'Ascom locale Luigi Barbero e la famiglia Russo

Margherita Testa Russo

Dal 1° gennaio 2026 il sindaco di Bra,  Gianni Fogliato, il direttore dell'Ascom Bra, Luigi Barbero, e la famiglia Russo promuovono una Fondazione (Ente del Terzo Settore, no profit) per stimolare e sostenere l'innovazione didattica nelle scuole secondarie superiori cittadine e per onorare la memoria di Margherita Testa, che nella sua vita ha saputo ispirare molte iniziative culturali, didattiche, educative e non solo.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere l'innovazione didattica attraverso il finanziamento di specifici progetti annuali.

