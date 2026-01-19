Bra, attiva la Fondazione per onorare la memoria di Margherita Testa

Dal 1° gennaio 2026 il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il direttore dell'Ascom Bra, Luigi Barbero, e la famiglia Russo promuovono una Fondazione (Ente del Terzo Settore, no profit) per stimolare e sostenere l'innovazione didattica nelle scuole secondarie superiori cittadine e per onorare la memoria di Margherita Testa, che nella sua vita ha saputo ispirare molte iniziative culturali, didattiche, educative e non solo.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere l'innovazione didattica attraverso il finanziamento di specifici progetti annuali.