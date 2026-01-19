Da Monterosso Grana a Le Bar-sur-Loup per l'incontro “Una giornata sulle tracce di una memoria comune”

Un viaggio nella memoria per costruire il futuro. Sabato 7 febbraio 2026, le comunità gemellate di Monterosso Grana e di Le Bar-sur-Loup, nel cuore della Costa Azzurra, si incontreranno per una giornata speciale dedicata alla riscoperta della loro storia intrecciata.

L’evento, dal titolo “Una giornata sulle tracce di una memoria comune”, celebra infatti il secolare flusso migratorio che portò centinaia di famiglie dalle valli piemontesi verso le profumerie di Grasse, contribuendo a scrivere una pagina fondamentale della storia economica e sociale di entrambi i territori.

L’iniziativa è pensata per coniugare l’esperienza diretta, la convivialità e l’approfondimento storico:

ORE 11:00 – GRASSE – Visita guidata alla storica Profumeria Galimard (fondata nel 1747). Un’immersione nei luoghi simbolo di quell’accoglienza, dove il sapere delle mani dei migranti incontrava l’arte secolare della profumeria.

ORE 13:00 – Pranzo dell’Amicizia. Un momento conviviale (su prenotazione) per rinsaldare i legami tra i cittadini delle due comunità gemellate.

ORE 15:00 – LE BAR-SUR-LOUP, Sala del Comune – Conferenza pubblica: “MEMORIE MIGRANTI: UN VIAGGIO CHE PROFUMA DI STORIA”.

Il convegno rappresenta il cuore culturale della giornata. Attraverso un dialogo a più voci, si ricostruirà il viaggio di uomini, donne e saperi che ha unito le montagne al Mare.

Interverranno Chantal ROUX, Direttrice delle Profumerie Galimard. Porterà la testimonianza unica di un’azienda leggendaria che ha vissuto direttamente questo scambio umano e professionale, Gérard GEIST, Ricercatore storico, esperto dell’accoglienza in Costa Azzurra. Analizzerà il processo di integrazione e l’impatto socio-economico di questa migrazione sul territorio francese e Giovanni MARTINI, Ricercatore storico, esperto dell’emigrazione dalla Valle Grana. Racconterà le cause, i percorsi spesso drammatici attraverso le montagne e gli effetti profondi sull’identità delle comunità di origine.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Memorie Migranti: Comunità oltre i confini” / “Mémoire Migrante: Communautés au-delà des frontières”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma CERV (Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori). Il progetto mira a trasformare le memorie migratorie locali in un patrimonio di cittadinanza europea attiva, rafforzando il dialogo transfrontaliero e la coesione sociale.