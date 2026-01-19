I carabinieri incontrano gli studenti: proseguono le iniziative per illustrare le offerte formative e professionali dell'Arma

Nell’ambito delle celebrazioni per il 90° annuale di fondazione del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con l’indispensabile collaborazione tra le Istituzioni presenti sul territorio, è stato avviato il progetto, uno dei quattro previsti, relativo all’orientamento scolastico negli istituti di istruzione superiore secondaria, finalizzato alle offerte formative e professionali dell’Arma dei Carabinieri.

Il 16 gennaio scorso, a Mondovì, grazie all' amministrazione comunale che ha concesso a titolo gratuito il teatro “Baretti” ed ha partecipato con la presenza dell’assessore all’Istruzione Francesca Bertazzoli, il Capitano Francesca Borelli, comandante della compagnia locale, coadiuvata da militari del comando, ha incontrato gli studenti delle classi quarte del liceo “Vasco Beccaria Govone”, dell’istituto alberghiero “Giolitti Bellisario Paire” e degli istituti professionali e tecnici “Cigna Baruffi Garelli”.

Numerosi gli studenti intervenuti che hanno interagito con i relatori sui concorsi annualmente banditi per l’arruolamento nell’Arma, con curiosità sulle carriere che si possono intraprendere, le specializzazioni e gli impieghi.

Oltre all’Ufficiale conferenziere, erano presenti altri militari della compagnia di Mondovì, giovani e più anziani, che hanno raccontato le loro esperienze, di formazione e di servizio.

I prossimi incontri si terranno il 23 gennaio a Cuneo, presso l’aula magna dell’istituto professionale “Del Pozzo”, il 28 gennaio ad Alba, presso l’aula magna dei licei classico ed artistico “Govone Gallizio” ed il 2 febbraio a Fossano, presso l’aula magna dell’istituto tecnico “Vallauri”.