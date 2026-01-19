"Parlarsi per cambiare": a Cuneo un incontro per capire il fenomeno della violenza di genere

L’Associazione Italiana Donne Medico – Sezione di Cuneo organizza un evento di sensibilizzazione e approfondimento sul tema della violenza di genere, ospitando presso i locali del C-LAB - via Busca 3 - l’Associazione Telefono Donna di Cuneo del centro antiviolenza 10\A, punto di riferimento territoriale per l’ascolto, l’accoglienza e il supporto alle donne vittime di violenza.

L’incontro, in programma il 21 gennaio alle 19, nasce dalla volontà di dare voce a un fenomeno spesso invisibile, ma profondamente radicato anche nel nostro territorio, e di valorizzare il lavoro quotidiano delle reti di prevenzione e di presa in carico che operano a tutela delle donne.

Le operatrici dell’Associazione Telefono Donna di Cuneo accompagneranno il pubblico in un percorso articolato in due momenti principali:

Analisi del fenomeno della violenza di genere nel territorio cuneese

• Le diverse forme di violenza

• I segnali di rischio e le situazioni di vulnerabilità

• L’impatto sulla salute fisica, psicologica e sociale delle donne

La risposta del territorio: dalla prevenzione all’emancipazione

• Attività di prevenzione e sensibilizzazione

• Accoglienza e ascolto delle donne

• Percorsi individualizzati di presa in carico

• Accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dalla violenza

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Associazione Italiana Donne Medico a favore della salute globale della donna, della prevenzione della violenza di genere e della costruzione di una società più equa e consapevole, in cui le professioniste sanitarie svolgono un ruolo chiave non solo nella cura, ma anche nell’ascolto, nell’intercettazione precoce del disagio e nell’attivazione delle reti di supporto.