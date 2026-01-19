CALCIO B FEMMINILE / La Freedom sbatte sul muro di Trastevere: 1-1 tra cuneesi e laziali

La Freedom FC Women sbatte sul muro del Trastevere ed inizia il 2026 con un pareggio: al “Paschiero” le cuneesi fanno la partita, creano, ma vanno sotto e rischiano di perderla. Finisce 1-1, nonostante una pressione offensiva pressoché costante, non senza rimpianti per due punti che avrebbero reso una classifica già positiva, molto positiva. A fine girone d'andata sono 19 i punti per Errico e compagne per un, comunque, buon settimo posto in Serie B.

Mister De Martino sceglie il solito 4-4-2 ma con alcune novità. Assente Zanni e con Berveglieri recuperata solo per la panchina, il tecnico decide di schierare già titolari le ultime due pedine arrivate dal mercato: quindi in porta Vinoly, difesa con Marenco, Bianchi, Grange e Giuliano; a centrocampo Spinelli, Errico, Kabaachi e Zazzera; davanti tandem Pasquali-Bonetti.

Dopo un solo minuto Bonetti lancia con i giri giusti per lo scatto di Zazzera che si presenta davanti al portiere e calcia, Zaghini copre il palo e devia in corner. Al 12' la stessa Zazzera crossa basso da sinistra, la difesa non riesce a liberare: Pasquali tira, palla deviata e che finisce sopra la traversa. Dopo l'ottimo inizio le cuneesi mantengono il pallino del gioco ma faticano a sfondare il muro ospite: al 26' una bella manovra porta allo stop e tiro dai 16 metri di Bonetti che non trova la porta. Nel primo tempo, in zona gol, non accade altro.

La ripresa si apre con un'altra chance per le biancoblu: Spinelli scatta a destra e crossa, Zazzera a centroarea anticipa tutti ma apre troppo il piattone. Al 62' Bianchi lancia lungo, Pasquali vola in area ma non incrocia abbastanza, Zaghini si oppone con i piedi. Il Trastevere, alla prima occasione, passa: Antonelli per Rubano che crossa, la neoentrata Penzo stoppa di petto ed infila Vinoly, 0-1 al minuto 64. La Freedom si butta in avanti, andando però spesso a sbattere contro un muro sempre più fitto nonostante le sostituzioni operate. Le padrone di casa hanno, comunque, il merito di trovare il pari: al 76' Grange dalla lunghissima distanza con traiettoria a scendere che colpisce la traversa, sulla respinta c'è Pasquali che fa 1-1. La Freedom spinge ma rischia: Capellupo su traversone da destra manda out, al minuto 87 il Trastevere protesta per un contatto in area di rigore avversaria. Il forcing biancoblu non basta per vincerla: termina 1-1.

FREEDOM FC WOMEN-TRASTEVERE 1-1

Reti: 64' Penzo (T), 76' Pasquali (F).

FREEDOM FC WOMEN (4-4-2): Vinoly, Marenco, Bianchi, Grange, Giuliano (66' Dicataldo); Spinelli (57' Scherlizin), Kaabachi, Errico, Zazzera (73' Ravnachka), Pasquali, Bonetti. A disp. Macagno, Casella, Perin, Mele, Berveglieri, Blatti. All. De Martino.

TRASTEVERE (3-4-3): Zaghini G., Zaghini A., Sclavo, Betti J.; Betti G., Vischi (72' Canale), Capellupo (84' Dibenedetto), Rubano; Antonelli, Gianfico (61' Penzo), Tarantino (84' Esposito). A disp. Orlando, Zito, Berarducci, De Angeli, Emiliani. All. Labernarda.

Arbitro: Bassetti di Lucca (Ginanneschi di Grosseto e Pellegrini di Prato.