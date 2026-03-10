 / Sanità

Sanità | 10 marzo 2026, 09:20

Visite gratuite al Centro Salute Donna del "Santa Croce": si incrementa l’offerta

Le visite gratuite si effettueranno presso il Centro Salute Donna, con accesso diretto, senza impegnativa del curante, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero dedicato 0171/64.23.60 dalle ore 14 alle ore 18 nella giornata di martedì 10 marzo fino all'esaurimento dei posti disponibili.

In considerazione della grande adesione alle iniziative gratuite dedicate alla donna, si è provveduto a incrementare l'offerta con ambulatori aggiuntivi istituiti nella settimana dal 16 al 20 marzo. In particolare, sono state aggiunte visite gratuite delle seguenti specialità:

  • Ginecologia: lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo dalle ore 14:30 alle ore 18:10. 
  • Senologia Chirurgica e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Ricostruzione mammaria post intervento oncologico): lunedì 16 e martedì 17 marzo dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
  • Endocrinologia (patologia tiroidea): giovedì 19 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Le visite gratuite si effettueranno presso il Centro Salute Donna, con accesso diretto, senza impegnativa del curante, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero dedicato 0171/64.23.60 dalle ore 14 alle ore 18 nella giornata di martedì 10 marzo fino all'esaurimento dei posti disponibili. 

 


 

C. S.

