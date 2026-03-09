La Radiologia di Savigliano al congresso europeo di Vienna

La struttura complessa Radiologia dell’ospedale di Savigliano è stata protagonista al recente congresso europeo di Radiologia, che si è svolto a Vienna dal 4 all’8 marzo scorso, con la presentazione di due interessanti lavori.

Il primo, presentato da Giacomo Argento in collaborazione con la struttura complessa di Neurologia diretta dal Jacopo Battaglini, relativo all'utilizzo di sequenze dedicate e di software di Intelligenza Artificiale (AI) in Risonanza Magnetica, nella rilevazione delle lesioni complesse della parete delle arterie carotidi; l’altro lavoro, del collega Enrico Armando ha invece riguardato il tema della riduzione delle dosi di radiazioni ai pazienti sottoposti ad esame TC dell'encefalo basale, indagine di comune utilizzo nell'ambito del Pronto Soccorso.

Soddisfatto il direttore della Radiologia Giulio Salmè: “Ci siamo aggiornati sulle ultime novità in termini di apparecchiature e di produzione scientifica, partecipando ad uno dei più grandi eventi di Radiologia a livello mondiale che anche quest'anno ha registrato una partecipazione al di sopra delle aspettative. Ringrazio la Direzione Generale dell’Asl che ci supporta sempre in queste occasioni”.