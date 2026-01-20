 / Attualità

Attualità | 20 gennaio 2026, 17:44

A Mondovì mostra ed incontri dedicati a San Pier Giorgio Frassati

Venerdì 23 gennaio alle 20,45 presso i locali dell’oratorio del Duomo con Roberto Falciola. Il 30 gennaio a Carassone l’incontro con mons. Jean Pierre Ravotti e don Andrea Rosso, mentre la chiesa “Santi Giovanni ed Evasio” ospita l'esposizione visitabile

La mostra dedicata alla storia di San Pier Giorgio Frassati, dopo aver fatto tappa per tutta l’estate in diverse regioni d’Italia e dopo le esposizioni presso le parrocchie di Villanova e Cengio, fa ritorno a Mondovì. Un rientro che apre a una serie di appuntamenti nelle prossime settimane, pensati per approfondire la figura di Pier Giorgio Frassati, proclamato Santo lo scorso 7 settembre da Papa Leone XIV.

Venerdì 23 gennaio alle 20,45 presso i locali dell’oratorio del Duomo (Mondovì Piazza) ci sarà l’incontro con Roberto Falciola, redattore editoriale e scrittore, presidente dell’Azione Cattolica di Torino e vicepostulatore della causa di canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati. Falciola presenterà la biografia, la personalità, il contesto sociale e familiare di Pier Giorgio con anche una attenzione al processo di causa di canonizzazione del beato.

Venerdì 30 gennaio alle 20,45 presso la parrocchia “Santi Giovanni ed Evasio” a Carassone ci sarà l’incontro con mons. Jean Pierre Ravotti e don Andrea Rosso che presenteranno la biografia di Pier Giorgio Frassati con il focus della realtà sociale e familiare in cui Pier Giorgio è nato e cresciuto. Questo incontro sarà un’introduzione in vista del pellegrinaggio che verrà fatto a Oropa e Pollone, luoghi in cui ha vissuto ed è fiorito nelle sue virtù.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni presso la chiesa “Santi Giovanni ed Evasio” di Carassone dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 20. Il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18,30 ci sarà la possibilità di visitare la mostra con la guida di alcuni volontari.

