A Mondovì mostra ed incontri dedicati a San Pier Giorgio Frassati

La mostra dedicata alla storia di San Pier Giorgio Frassati, dopo aver fatto tappa per tutta l’estate in diverse regioni d’Italia e dopo le esposizioni presso le parrocchie di Villanova e Cengio, fa ritorno a Mondovì. Un rientro che apre a una serie di appuntamenti nelle prossime settimane, pensati per approfondire la figura di Pier Giorgio Frassati, proclamato Santo lo scorso 7 settembre da Papa Leone XIV.

Venerdì 23 gennaio alle 20,45 presso i locali dell’oratorio del Duomo (Mondovì Piazza) ci sarà l’incontro con Roberto Falciola, redattore editoriale e scrittore, presidente dell’Azione Cattolica di Torino e vicepostulatore della causa di canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati. Falciola presenterà la biografia, la personalità, il contesto sociale e familiare di Pier Giorgio con anche una attenzione al processo di causa di canonizzazione del beato.

Venerdì 30 gennaio alle 20,45 presso la parrocchia “Santi Giovanni ed Evasio” a Carassone ci sarà l’incontro con mons. Jean Pierre Ravotti e don Andrea Rosso che presenteranno la biografia di Pier Giorgio Frassati con il focus della realtà sociale e familiare in cui Pier Giorgio è nato e cresciuto. Questo incontro sarà un’introduzione in vista del pellegrinaggio che verrà fatto a Oropa e Pollone, luoghi in cui ha vissuto ed è fiorito nelle sue virtù.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni presso la chiesa “Santi Giovanni ed Evasio” di Carassone dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 20. Il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18,30 ci sarà la possibilità di visitare la mostra con la guida di alcuni volontari.