Attualità | 20 gennaio 2026, 17:55

Due nuove dipendenti per il Comune di Clavesana

Si tratta di Giulia Ventura, assegnata all’Ufficio Ragioneria e Tributi, e Giorgia Nasi, destinata all’Ufficio Servizi Demografici

Nuova linfa al personale del Comune di Clavesana che, negli scorsi giorni, ha accolto due nuove dipendenti. 

Si tratta di Giulia Ventura, assegnata all’Ufficio Ragioneria e Tributi, e destinata all’Ufficio Servizi Demografici, entrano a far parte della struttura comunale in un momento importante per il rafforzamento e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

Il sindaco, Bruno Terreno, esprime le proprie congratulazioni e formula un sincero augurio di buon lavoro alle due vincitrici del recente concorso comunale di martedì scorso 13 gennaio: "Sono certo – dichiara – che sapranno svolgere i rispettivi incarichi con professionalità, competenza e spirito di servizio, contribuendo positivamente al buon funzionamento dell’Amministrazione comunale e al rapporto con la cittadinanza".

A entrambe le nuove dipendenti, il sindaco e l’amministrazione comunale rivolgono i migliori auguri per un proficuo percorso lavorativo al servizio della comunità di Clavesana.

Arianna Pronestì

