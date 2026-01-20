L'AVO dona un frantuma pillole alla casa di riposo di San Michele Mondovì

L’Associazione Volontari Ospedalieri si dimostra, ancora una volta, a fianco dei più fragili.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio, il presidente della sezione monregalese dell’associazione, Giuseppe Bertone, insieme alle volontarie, ha fatto visita alla casa di riposo di San Michele Mondovì per la donazione di un nuovo frantumapillole, strumento utile e prezioso per il servizio infermieristico della struttura.

I volontari inoltre hanno donato anche numerosi premi che verranno distribuiti in occasione della tradizionale tombolata settimanale, momento molto atteso dagli anziani ospiti.

L'AVO collabora da molti anni con la casa di riposo di San Michele Mondovì, garantendo una presenza costante e un contributo significativo al benessere degli ospiti. Questo ulteriore gesto conferma ancora una volta la vicinanza e il sostegno concreto dell’AVO alla struttura e al suo personale.

A ricevere la donazione erano presenti la direttrice Chiara Raineri, l’animatore Pasquale e l’infermiere Domenico, che hanno espresso il loro più sentito ringraziamento per l’attenzione e la generosità dimostrate.