BASKET DIVISIONE REGIONALE 2 / Gerbaldo Savigliano corsara a Moncalieri nello scontro per il terzo posto

È una Gerbaldo Decorazioni corsara in quel di Moncalieri quella che esce vittoriosa dallo scontro diretto per il terzo posto solitario, giocando una partita dalle due facce contro una formazione giovane ed insidiosa.

La partenza è monstre da parte della ciurma di coach Abrate. Ci si aspettava tuttavia uno sprint a razzo invece dei casalinghi: la situazione si capovolge con Savigliano che trafigge in continuazione da tre e due punti, ruba palloni e concede poco, anzi nulla, a Moncalieri: 24-0 dopo 5 minuti a cui segue un rientro della squadra di casa: 28-14 a fine primo quarto.

Nella seconda frazione dopo qualche titubanza biancorossa, inizia lo show di Mellano che vede letteralmente una vasca da bagno al posto del canestro: la Gerbaldo dilaga anche sul +28. Subisce però un parziale di 7-0 in chiusura di quarto che tiene viva a Moncalieri.

Il rischio beffa comunque c’è e coach Abrate lo teme. Detto-fatto: Savigliano gioca un pessimo 3o periodo e la contesa rimane aperta (15-4 il parziale in favore di Moncalieri) e solo +13 entrando nell’ultima frazione.

Moncalieri rientra anche a meno 7 punti nell’ultimo quarto ma nei minuti finali la difesa biancorossa serra nuovamente le fila, poi in sequenza Eula sblocca l’attacco a cui segue una tripla fondamentale di Marchetti a meno di 3 minuti dalla fine. Savigliano prende rimbalzi importanti in attacco e gioca anche col cronometro. Moncalieri a quel punto non ha più tempo di tentare la rimonta e la contesa si chiude con un rotondo 56-66 in favore degli ospiti. Sesta vittoria di fila e terzo posto solitario raggiunto.

Iniezione di fiducia importante ma comunque passaggi a vuoto da non ripetere in vista dell’ultimo impegno del girone di andata in casa contro Bussoleno, domenica 25/01 alle ore 18,00.

PALL. MONCALIERI 56 – GERBALDO SAVIGLIANO 66

14-28, 14-24, 15-4, 13-10

Savigliano: Cordasco, Masento, Eandi, Carena, Giordano, Maero, Eula, Mellano, Giraudo, Cardone, Rivoira, Marchetti. All.: Abrate