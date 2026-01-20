BASKET SERIE C / Una Cogal a due facce contro Novara, ma arriva la vittoria

Una Cogal dai due volti quella che sabato sera è scesa in campo al PalaFerrua per la prima giornata di ritorno: ospite dell’impianto di corso Roma College Novara, formazione della metà bassa della classifica ma con buone individualità.

Il primo tempo delle Pantere è buono ma i ragazzi di coach Siclari non riescono a dare la solita zampata per chiudere con un vantaggio considerevole all’intervallo.

Tornati in campo il giro palla offensivo dei padroni di casa sembra tentennare e gli ospiti ne approfittano per alzare il ritmo e provare a scappare con il divario tra le due formazioni che cresce fino a sette punti.

Riordinate le idee la Cogal riprende a marciare e, brava a non disunirsi nelle difficoltà, ricuce il gap con Novara e si porta a casa altri due punti, sempre fondamentali per la corsa a due con Cus Torino.

«Se qualcuno pensava di trovarsi di fronte ad una copia del match d’andata si sbagliava (terminato 67-105 in favore dei saviglianesi): Novara è una squadra diversa da fine settembre, con alcune individualità che hanno saputo metterci in difficoltà – le parole di coach Siclari -. Noi siamo stati bravi a non disunirci anche quando nel terzo periodo le nostre soluzioni offensive non sono state ottimali, ma abbiamo saputo ricucire e poi portarci a casa la partita anche grazie alle giocate di Agbogan e Romerio che sono state decisive».

Inaugurato ufficilamente il giro di boa con il successo di sabato sera, i biancorossi sono attesi a Nole, nel tardo pomeriggio di domenica, per la sfida a Pnc Ciriè, regolata all’andata con un secco 111-88.

COGAL SAVIGLIANO 88 – COLLEGE NOVARA 83

23-17, 19-20, 15-23, 31-23

Savigliano: Romerio 17, Bonatti 8, Origlia, Agbogan 24, Abrate 13, Pulina 8, Inglese 3, Giorsino, Amateis 4, Molinario, Gioda 11. All.: Siclari