Cuneo, allarme fuga di gas in corso Giolitti: perdita da una piccola bombola domestica

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.15, in corso Giolitti 31 a Cuneo, dove è scattato un allarme per una presunta fuga di gas all’interno di un condominio.

Sul posto è intervenuta in breve tempo una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cuneo, che ha effettuato le verifiche all’interno dell’abitazione da cui proveniva la segnalazione. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l’origine del problema: una piccola bombola di gas ad uso domestico presente nella cucina dell’alloggio.

Per motivi di sicurezza i pompieri hanno rimosso la bombola dall’appartamento, trasferendola all’esterno e portandola in piazzale Libertà, nell’area della stazione, dove è stato possibile disperdere in sicurezza il gas contenuto all’interno.

Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità: non si registrano feriti né danni materiali. I Vigili del Fuoco hanno comunque effettuato ulteriori controlli nell’area per verificare l’assenza di rischi e mettere in sicurezza la zona.