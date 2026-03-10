Saluzzo, la rassegna "Sovversive" parte con il primo sold out

Parte con il primo sold out l’edizione 2026 di "Sovversive", la rassegna culturale che sfida tabù e dedicata quest’anno al tema della genitorialità come scelta consapevole.

Giovedì 12 marzo il Magda Olivero di Saluzzo ospiterà la serata inaugurale con lo spettacolo “M-Other” della Compagnia Rifiuti Speciali, che ha già registrato il tutto esaurito.

Lo spettacolo affronta il delicato equilibrio tra l’essere figlia e il diventare madre, mettendo in scena il senso di inadeguatezza, i dubbi e le contraddizioni che spesso accompagnano il ruolo materno. Un lavoro teatrale intenso e contemporaneo che apre simbolicamente il percorso di Sovversive 2026, dedicato quest’anno alla genitorialità nelle sue molteplici forme.

La seconda serata: “Legittime”

L’attenzione si sposta già sul secondo appuntamento della rassegna, la serata talk “Legittime – scelte, paure e aspirazioni”, in programma il 26 marzo sempre al teatro Magda Olivero alle 20.45.

Le prenotazioni per la serata “Legittime” apriranno mercoledì 12 marzo alle 11 sulla piattaforma Eventbrite, con link disponibili sui canali social ufficiali della rassegna.

Si tratta di una formula nuova per il territorio: testimonianze personali provenienti da diverse parti d’Italia si intrecceranno con l’intervento dell’avvocata Parisi, per raccontare percorsi di genitorialità non convenzionali e chiarire, attraverso il diritto italiano, cosa è possibile e cosa non lo è oggi nel nostro Paese.

La serata darà spazio a storie reali di genitorialità costruite attraverso percorsi complessi – tra desideri, ostacoli e scelte personali – offrendo al pubblico strumenti concreti per orientarsi in un tema spesso raccontato solo in modo parziale.

L’obiettivo è aprire uno spazio di confronto autentico, in cui storie personali e diritto possano dialogare, stimolando un dibattito positivo e costruttivo. Un’occasione per parlare a voce alta di temi che spesso restano ai margini del discorso pubblico o vengono vissuti ancora come tabù come la PMA, il percorso di adozione e di affidamento.

Un angolo libri dedicato alla genitorialità

Durante la serata sarà presente anche un angolo libri curato dalla Libreria Mondadori di Saluzzo, dove sarà possibile consultare, scoprire eventualmente preordinare testi dedicati al tema della genitorialità nelle sue diverse forme: dalla maternità alla non maternità, dai percorsi di famiglia non tradizionali alle trasformazioni che accompagnano la nascita di un figlio.

Una comunità che cresce

"Sovversive" è giunta quest’anno alla sua 4ª edizione ed è sostenuta da un gruppo di dieci sostenitrici, segno di un progetto che negli anni si è consolidato e ampliato.

Le sostenitrici sono: Cinzia Aimone, Nadia Di Mauro, Nadia Ferrero, Luisa Frandino, Barbara Imbimbo, Maurizia Mana, Laura Mancardo, Giulia Nervi, Federica Pescarmona, Monica Piacenza.

La rassegna è ideata e diretta artisticamente da Anna Chiara Busso (Acb Eventi) e gode del patrocinio del Comune di Saluzzo.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso gratuito, una scelta precisa delle sostenitrici per permettere a chiunque di partecipare e confrontarsi su temi che riguardano la vita di molte persone.

Il calendario completo e le informazioni aggiornate sono disponibili sulle pagine social ufficiali di "Sovversive".