Dal 21 marzo anche Cuneo avrà la sua "big bench": sarà nel cuore del Parco fluviale, con lo sguardo rivolto alla Bisalta

La prima venne installata nel 2010 a Clavesana. Oggi se ne contano a decine, sparse in tutta la provincia di Cuneo. Non esiste cuneese o turista che non si sia fatto fotografare almeno una volta lassù.

Stiamo parlando non di qualche cima delle nostre bellissime Alpi, ma delle altrettanto belle e ormai amatissime panchine giganti, ideate dal designer americano Chris Bangle.

A distanza di 16 anni dalla numero uno, anche la città di Cuneo entrerà finalmente nel Big Bench Community Project.

La panchina gigante verrà installata nel cuore del Parco Fluviale, grazie alla donazione de "La cura nello Sguardo O.d.V.", associazione di volontariato attiva dal 2022, e al lavoro del settore Parco fluviale del Comune di Cuneo, che si è occupato dei passaggi burocratici necessari.

La Giunta comunale di Cuneo, nella seduta del 5 marzo 2026, ha approvato ufficialmente l’installazione della struttura, che sorgerà nell’area relax situata sotto il Viale degli Angeli.

Scendendo da Calà Gino Giordanengo, basterà dirigersi verso destra, in direzione della pedancola. La panchina sarà lì, con lo sguardo verso la Bisalta e il torrente Gesso.

La panchina era stata presentata in occasione della Festa del Parco dello scorso anno.

Sarà posizionata nei prossimi giorni, ma solo dal prossimo 21 marzo, con l'inizio della primavera, entrerà ufficialmente a far parte del BIG BENCH COMMUNITY PROJECT, come ha spiegato l'assessore al Parco Gianfranco Demichelis.

Questo significa che Cuneo diventerà una tappa per i collezionisti di timbri e i possessori del "Passaporto ufficiale", un sistema che sta riscuotendo grande successo nel promuovere il turismo locale e sostenere progetti benefici. I visitatori, dal 21 marzo, potranno rivolgersi all’Infopoint del Parco fluviale per ricevere informazioni e ottenere il timbro sul proprio passaporto.

Un volano di turismo ma anche un momento di riflessione. L’intenzione dell’associazione è infatti, tramite la donazione della panchina, quella di promuovere e diffondere la cultura delle Cure Palliative.

Salire su una panchina fuori scala fa sentire chiunque un po' più piccolo, stimolando una riflessione profonda e invitando a guardare oltre il momento presente, proprio come accade quando si affronta una malattia.

La Cura nello Sguardo ha già installato due panchine giganti nei comuni di Busca e Pinerolo che, grazie all’accordo con la Fondazione BIG BENCH COMMUNITY PROJECT, sostengono il progetto benefico e valorizzano il territorio che le ospita mediante il circuito turistico del Passaporto ufficiale BBCP.

Dal prossimo 21 marzo, giorno di primavera e rinascita, lo si potrà fare anche nel cuore del Parco fluviale.