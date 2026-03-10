"Fera ed Sant'Alban", boom di presenze: record di pubblico e 103 trattori in sfilata [FOTO]

Mai come quest’anno un bilancio nettamente positivo per la “Fera ed Sant’Alban” a Sant’Albano Stura e il suo primo weekend di festa svoltosi dal 6 all’8 marzo scorsi, con tanti partecipati appuntamenti.

Al timone dalla Pro loco, come ormai da tradizione, Giacomo “Gimmy” Chiavassa, abile a radunare con lo staff e la disponibilità di Comune, enti e sponsor un record di pubblico quando esiste la Fiera, tra commensali ai vari momenti enogastronomici, standisti, trattoristi e curiosi avventori presenti ai vari appuntamenti proposti.

“C’è molta soddisfazione per i numeri che abbiamo raccolto quest’anno, a partire dalle cene su prenotazione che risultavano già esaurite 15 giorni prima degli appuntamenti.", ha spiegato il presidente Pro loco Chiavassa, commentando anche gli altri riusciti eventi. "Abbiamo inoltre assistito a una vera e propria ‘invasione di trattori’ all’appuntamento serale di sabato scorso 7 marzo 'Ma dove vai, se non il trattore non ce l’hai?' Ben 103, che hanno percorso due anelli di sfilata nella Sant’Albano nuova e nella parte antica. In generale ha partecipato lo scorso weekend molta gente, dalle famiglie con i loro bimbi, sino ai giovani e agli adulti. Ci hanno anche onorato della loro presenza il vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia e il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, che si sono recati in cucina a complimentarsi per il lavoro svolto dietro le quinte dalla manovalanza. Tutti i nostri appuntamenti fieristici hanno registrato molto pomeriggio, sia al mattino, sia al pomeriggio. Sforzi che hanno ripagato la fiducia di 15 membri della Pro loco e di tutti i volontari che ci hanno dato una mano. Grazie inoltre alla banca BTM, ai nostri Alpini e a tutte le associazioni che hanno collaborato per la riuscita di tutti gli appuntamenti, con un lavoro non indifferente. Ora ci aspetta un ennesimo weekend con una cena del sabato a base di lumache e carne già tutta esaurito e la manifestazione podistica non competitiva della Sant’Alban ed corsa che prevedrà la partecipazione di un migliaio di persone".

Infine un’anteprima: “Terminata la Fiera, anticipo che il 24 maggio si terrà la seconda edizione del raduno di auto vintage, appuntamento organizzato con giovani collezionisti d’auto epoca, sempre in collaborazione con la Pro loco”.