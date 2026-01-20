Bene Vagienna: questo weekend entra nel vivo la “Fiera della Beata Paola”, la giovane Pro loco di Giacomo Aime tra gli organizzatori principali

Un sentito appuntamento della tradizione che celebra una figura indubbiamente importante per il paese: la Beata Paola Gambara Costa, nobildonna vissuta fra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, che fu data in sposa al conte Ludovico Costa. È la "Fiera della Beata Paola" di Bene Vagienna, che, grazie a Comune, Pro loco e vari protagonisti locali, entra nel cuore della festa questo weekend. La storia narra che la nobile caritatevole vide miracolosamente trasformarsi nel suo grembiule il cibo destinato ai poveri in rose profumate.

A raccontare le caratteristiche della storica Festa, il giovane e dinamico gruppo della Pro loco Benese Aps composto dal presidente Giacomo Aime (alla carica da soli 3 anni), dal segretario Paolo Giaccardi, dal vicepresidente Ivana Sampò e dai due consiglieri Andrea Dotta e Domenica Calandri. Lo staff è inoltre composto da 40 soci, prevalentemente giovani under 30.

[Alcuni momenti della passata rievocazione storica di Bene Vagienna]

“Venerdì 23 gennaio, dalle 20, abbiamo organizzato al palazzetto dello sport l’apericena, accompagnata da musica di 'Aspettando la Fiera', mentre sabato 24 gennaio si darà spazio alla commedia dialettale con lo spettacolo 'Stoma (a) Bene' della Banda Brusca, in programma alle 21 in sala Don Giraudo – ha spiegato Aime -. Domenica 25 gennaio, si concentrerà il momento più importante della Fiera. Oltre al mercato commerciale, agricolo e artigianale e al pranzo tipico della Fiera, che si svolge da ormai oltre 20 anni, con polenta, salsiccia e minestra di trippe, dalle 12.30 alle 14.30, vi sarà la rievocazione storica della Beata Paola dalle 14.30, con il corteo in costume nel centro e la partecipazione di gruppi storici, sbandieratori e musici, che sfileranno sino al fossato del Castello”.

Dopo uno spettacolo di falconeria, vi sarà inoltre la premiazione dei concorsi “Una rosa per la Beata Paola” e “L’etichetta che racconta”, con quest’ultimo che cambia rispetto all’anno scorso, quando avevamo proposto la realizzazione del pandolce della Beata Paola”.

[Alcuni momenti della passata rievocazione storica di Bene Vagienna]

Da non dimenticare che la Fiera si concluderà venerdì 30 gennaio con il concerto della Banda Musicale “Città di Bene Vagienna”, dedicato alla Beata Paola, alle 21 nella chiesa di San Francesco, e la “Gran Serata – Cena al Castello” di sabato 31 gennaio.