"Un teatro in mezzo ai libri": quattro spettacoli per la prima infanzia alla Biblioteca 0-18 di Cuneo

Ritorna anche quest'anno alla Biblioteca 0-18 di Cuneo la rassegna teatrale "Un teatro in mezzo ai libri", un ciclo di quattro spettacoli pensati per bambine, bambini e famiglie sotto la direzione artistica di Dispari Teatro e con il sostegno dell'Amministrazione Comunale. L'iniziativa si inserisce nel progetto Cultura 0/6 - Crescere con Cura e propone un viaggio nel teatro per la prima infanzia con compagnie selezionate dal panorama nazionale.

Si parte sabato 24 gennaio alle 17 con "Cantamare" della Fondazione Sipario Toscana e Belle di Mai, un concerto-spettacolo dedicato ai piccolissimi da 1 a 3 anni dove una barchetta e un gabbiano di carta navigano tra mari calmi e tempestosi accompagnati da ninne nanne e canti popolari eseguiti solo con la voce.

Il 7 febbraio sarà la volta di "Fiume di voce" della compagnia Delle Ali Teatro, sempre per la fascia 1-3 anni, che racconta la crescita di un fiume come metafora dell'infanzia, dalla sorgente al mare, con una scena in continua trasformazione dove i suoni diventano parole e canti.

Per i più grandicelli, dai 3 ai 6 anni, il 21 febbraio arriverà "La scatola" di Un teatro nel baule, segnalato tra i migliori spettacoli 2023 in "The Best of... Teatro Ragazzi". Una storia delicata ambientata in una foresta dove una piccola scatola con due buchini nasconde qualcuno che non vuole uscire, raccontando con poesia la pazienza dell'amore e l'attesa del momento giusto.

La rassegna si conclude il 28 febbraio con "Non ti vedo non mi vedi" di Faber Teater, sempre per bambini dai 3 ai 6 anni. Durante una notte di temporale, due animali nemici si rifugiano nella stessa grotta e nel buio, senza riconoscersi, scoprono di avere molto in comune, trasformando l'incontro tra diversi in una nuova amicizia.

