Flavio Gastaldi, sindaco di Genola, ex deputato ritorna nel Consiglio direttivo di Anci Piemonte

Flavio Gastaldi, ex deputato della Lega e ora sindaco di Genola, rientra nel Consiglio direttivo di Anci (Associazione nazionale dei comuni) Piemonte.

Rientra perché già in passato aveva fatto parte dell’Ufficio di presidenza, come vicepresidente di Anci Piemonte dal 2019 all’ottobre 2024, con delega alle Politiche istituzionali, alle Riforme e alle Politiche giovanili.

Subentra a Claudio Corradino, consigliere del Comune di Villanova Biellese. “Mi ha fatto piacere – commenta Gastaldi - che tutto l'ufficio di presidenza si sia espresso all'unanimità sulla mia persona per la surroga di Corradino. Credo che abbiano pesato nella scelta, oltre al ruolo di sindaco riconfermato, gli incarichi di presidente dell'Unione dei Comuni del Fossanese e di presidente del distretto Nordest dell’Asl Cn1 oltre, spero, al buon ricordo che ho lasciato nei colleghi, negli uffici e nel direttore".

"Ho ritrovato – aggiunge - un'Anci con i bilanci solidi, in una nuova sede, con molte più partecipazioni ai tavoli istituzionali nelle fasi di discussione delle proposte di legge regionali e con un’accresciuta partecipazione degli amministratori locali agli eventi sul territorio, come da noi organizzato a Genola qualche anno fa. Il lavoro in azienda mi assorbe molto, ma all’Anci ho dedicato molte energie".

"Per questo – conclude Gastaldi - ho accettato di ritornare (seppur solo in Consiglio) per avere la possibilità di portare il punto di vista pratico dei piccoli Comuni e incentivare le Unioni”.

Nel Consiglio direttivo regionale dell’Anci siedono, insieme a Flavio Gastaldi in rappresentanza della provincia di Cuneo, Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore), Michele Pianetta (consigliere comunale di Villanova Mondovì) e, quale membro di diritto in quanto sindaco di Cuneo città capoluogo di provincia, Patrizia Manassero.