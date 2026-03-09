Cuneo per i Beni Comuni si riorganizza: Borio e Ameglio nuovi coordinatori della lista civica

Al fine di realizzare una migliore operatività l’assemblea della lista civica Cuneo per i Beni Comuni ha deciso di dotarsi di un coordinamento che renderà più efficace l’attività politica, organizzativa e comunicativa della lista nei prossimi mesi. L’assemblea degli iscritti alla lista civica rimane il massimo organismo decisionale per quanto attiene alle scelte politiche e programmatiche fondamentali.



A ricoprire il ruolo di coordinatori saranno Simone Borio e Lorenza Ameglio. Fanno inoltre parte del coordinamento Manuela Tassitano e Gabriele Rosso, insieme ai tre consiglieri comunali della lista Nello Fierro, Ugo Sturlese e Luciana Toselli.



Contestualmente all’istituzione degli organismi interni, la lista annuncia l’avvio della nuova campagna di tesseramento e adesione, invitando tutte le persone interessate a partecipare al progetto civico a mettersi in contatto scrivendo all’indirizzo email cuneoperibenicomuni@gmail.com.



Nata nel 2011 come progetto civico-politico progressista, a scala locale e globale, Cuneo per i Beni Comuni si riconosce nei valori della partecipazione dal basso, della trasparenza amministrativa, dell’ambientalismo, della giustizia sociale, dell’antifascismo e dell’accoglienza, promuovendo la parità di genere e il contrasto a ogni forma di discriminazione.



L’azione della lista si fonda su alcuni principi centrali: il rafforzamento della democrazia partecipativa e del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche; la tutela e la gestione dei beni comuni e dei servizi essenziali; la difesa del diritto universale di accesso ai Servizi Sanitari, dando priorità a quelli territoriali e promuovendo la correzione dei determinanti negativi della salute (inquinamento ambientale, disuguaglianze economico-sociali, condizioni abitative carenti); la promozione dell’ inclusione e della coesione sociale; la tutela dell’ambiente e la riduzione a zero del consumo di suolo .



Tra le priorità vi sono inoltre la mobilità sostenibile e la valorizzazione dello spazio pubblico, politiche e luoghi per i giovani e per la comunità, la difesa del lavoro e del welfare locale, il sostegno alla cultura diffusa e partecipata, e l’impegno per i valori della pace, del disarmo e dell’autodeterminazione dei popoli.