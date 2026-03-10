A33-A6, riaperto lo svincolo Bra-Marene: Bergesio (Lega): “Risposta concreta, meno disagi per accesso tangenziale di Bra”

Buone notizie per la viabilità. A partire da questa notte, lo svincolo dell’autostrada A33 Asti-Cuneo e A6 TO-SV in località Bra-Marene è tornato percorribile in entrambe le direzioni di marcia. La riapertura dell’ingresso permette l’innesto diretto sulla tangenziale di Bra in entrambe le direzioni, senza la necessità di deviare il traffico sulla strada provinciale 662.



Il ripristino del collegamento rappresenta un passo avanti significativo nel decongestionamento del traffico in quello che è un punto nevralgico della provincia.



Un risultato atteso e salutato con soddisfazione dal Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, che si è fatto portavoce delle istanze dei cittadini e delle imprese locali chiedendo a gran voce una rapida riapertura a pieno regime.



“Esprimo la mia soddisfazione e ringrazio l’ente gestore dell’autostrada A33 per aver accolto i miei solleciti – dichiara il Senatore Bergesio –. Perché ogni giorno centinaia di cittadini, pendolari ed autotrasportatori percorrono questa tratta vitale per l'accesso diretto alla viabilità autostradale. D’ora in poi potranno farlo con meno disagi, maggiore sicurezza ed una viabilità finalmente più fluida ed efficiente. Con l'apertura in modalità cantiere dell'A33 a fine 2025 abbiamo ottenuto un risultato straordinario che ha permesso l'avvio di un percorso di uscita dall'isolamento che la Granda aspettava da oltre 30 anni. Nel mese di aprile sarà percorribile in modalità ordinaria”.