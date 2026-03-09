 / Politica

Verzuolo, incontro di Panta Rei in vista del referendum sulla Giustizia

Appuntamento giovedì 12 marzo alle ore 20,30 a Palazzo Drago (ex municipio)

All'incontro partecipa la consigliera regionale Federica Barbero

L’associazione politico-culturale Panta Rei organizza per giovedì 12 marzo a Palazzo Drago di Verzuolo, con inizio alle ore 20,30, un incontro dal titolo “La Giustizia al voto: scenari, prospettive e ragioni del Sì”.

Introduce Danilo Rotolone, tesoriere di Panta Rei. Relatori gli avvocati Maurizio Paoletti, vicepresidente dell’associazione (cenni storici e ruolo del Csm) e Carla Sapino, presidente (la separazione delle carriere e le posizioni della politica e della magistratura negli anni). Moderatore: Guido Giordana, segretario di Panta Rei.

Presenzierà il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero. 

