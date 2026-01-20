VOLLEY A1F / Stasera Cuneo sfida Milano all’Allianz Cloud Arena. Bardaro: “Dovremo giocare senza paura"

Non c’è tempo per tirare il fiato per la Honda Cuneo Granda Volley, che questa sera tornerà in campo per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà.

A sei giornate dalla fine della regular season 2025-2026 c’è ancora tanto in ballo nella parte bassa della classifica. Questi gli esiti della ventesima giornata disputatasi sabato scorso: Scandicci vince il big match con Novara al tie break, Milano, Chieri, Conegliano, Busto e Firenze hanno avuto la meglio su Monviso, Vallefoglia, Bergamo, Macerata e Perugia.

Il risultato inaspettato però è arrivato proprio dal Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, dove la Omag-MT San Giovanni in Marignano, ex fanalino di coda della classifica, ha travolto con un tondo 0-3 le Gatte di Salvagni.

Un successo che riapre completamente la bagarre salvezza, con le romagnole a quota 14 che sorpassano Perugia, ora ultima a 12, e si portano a -1 da Monviso.

Subito sopra, scivolate all’undicesima posizione, ci sono le biancorosse: per loro 20 punti e subito sopra Macerata (21), Bergamo (22), Busto (23) e Firenze (24). Dunque, una classifica cortissima, con ancora tante giornate da giocare e diversi scontri diretti decisivi per le Gatte, su tutti quelli casalinghi contro Busto e Bergamo.

La prestazione di ieri però è stata di nuovo al di sotto delle aspettative. La partita con Consolini infatti poteva essere l’occasione per rilanciarsi e provare a sognare i playoff, ma così non è stato.

"Sicuramente rispetto alle partite vinte con Perugia e Monviso è mancata un po’ di continuità. A tratti abbiamo espresso anche un buon livello di gioco, ma non siamo riuscite a mantenerlo per tutta la gara. Contro squadre come San Giovanni serve maggiore lucidità nei momenti chiave, più attenzione ai dettagli e la capacità di restare attaccati alla partita anche quando le cose non girano subito nel verso giusto" ha commentato il libero di Cuneo Anna Bardaro.

Per lei una buona prova in difesa e ricezione, con 80% di ricezione positiva e 50% di perfetta, percentuali che però non sono bastate alle Gatte per avere la meglio sulle romagnole. "Era una partita importante e la pressione si è fatta sentire. Siamo un gruppo molto giovane e queste gare insegnano quanto sia fondamentale saper gestire le emozioni. Non lo considero un alibi, ma un aspetto su cui dobbiamo crescere: imparare a giocare con la pressione, trasformandola in energia positiva, fa parte del nostro percorso".

La sconfitta di sabato, come commentato anche da coach Salvagni a fine partita, mette ora le Gatte su una strada più tortuosa. La classifica però resta corta e ci sono ancora possibilità per le biancorosse di tornare a sognare.

"La sconfitta rimette tutto in discussione, ma può anche essere un’occasione di crescita. Nelle prossime due settimane sarà fondamentale lavorare sulla serenità, sulla fiducia reciproca e sulla solidità del nostro gioco. Dobbiamo ritrovare entusiasmo attraverso il lavoro quotidiano in palestra, senza perdere di vista l’obiettivo della partita contro Busto, che per noi è molto importante".

Stasera però ci sarà da stringere i denti: l’avversaria di stasera delle Gatte sarà infatti la Numia Vero Volley Milano, corazzata che arriva dal successo su Monviso, in cui ha spiccato Egonu, premiata MVP del match con 21 punti messi a segno, e Danesi, con 13 punti di cui 4 muri.

Una sfida sulla carta proibitiva, ma che potrà comunque servire a Cuneo per ritrovare fiducia, entusiasmo e automatismi in un periodo delicato. L’obiettivo è arrivare al meglio alla nona giornata, quando a Cuneo arriveranno le Farfalle di Busto Arsizio: una sfida che non si potrà sbagliare. Anche senza punti, Milano potrebbe aiutare le Gatte a ritrovare serenità e certezze.

"Contro Milano servirà innanzitutto grande coraggio. Affrontiamo una squadra fortissima, ma dovremo concentrarci su ciò che sappiamo fare bene: ordine, aggressività positiva e spirito di squadra. Giocare senza paura, con determinazione, può permetterci di tornare a esprimere al meglio la nostra pallavolo" conclude la giocatrice biancorossa.

Appuntamento quindi a questa sera all’Allianz Cloud Arena. Fischio di inizio alle 20:30. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.