Alba, appello dal gattile: Polpetta cerca una casa che la accolga

Al gattile Amici di Zampa – Alba, in località Toppino 17 (dietro la Casa Circondariale), c’è una gatta che da mesi aspetta di tornare a sentirsi “a casa”. Si chiama Polpetta, ha 8 anni e, raccontano i volontari, in gattile si sente spaesata: per lei il cambiamento è stato brusco e difficile.

Polpetta è arrivata in struttura dopo aver vissuto in famiglia. Da allora, da quasi un anno, aspetta qualcuno disposto a darle una seconda possibilità: non chiede grandi cose, spiegano dall’associazione, ma un ambiente tranquillo, una routine semplice, una ciotola tutta sua e soprattutto presenza e pazienza.

Il punto delicato riguarda la convivenza: Polpetta non va d’accordo con gli altri gatti, non per aggressività, ma per paura. Proprio per questo, l’ideale sarebbe una sistemazione dove possa sentirsi al sicuro e recuperare serenità, senza stress. Con le persone, invece, è descritta come molto affettuosa.

I volontari informano che Polpetta è sterilizzata e in buona salute. L’obiettivo è trovare per lei un’adozione “di cuore”, ma soprattutto responsabile e consapevole.

Chi fosse interessato può contattare direttamente i referenti indicati dall’associazione:

WhatsApp (Barbara): 335 691 564 - WhatsApp (Paolo): +347 592 4197 - Email: amicidizampa@tiscali.it



L’associazione Amici di Zampa invita anche chi non può adottare a fare la sua parte in modo semplice: condividere l’appello può aiutare a far arrivare Polpetta alla persona giusta.