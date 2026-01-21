Borgo San Dalmazzo: aperti i tesseramenti 2026 dell'associazione Santuario di Monserrato

È ufficiale: sono aperte le iscrizioni per diventare socio o socia dell’Associazione Santuario di Monserrato ODV per l’anno 2026. Un appuntamento importante che segna l’inizio di un nuovo cammino condiviso, fatto di impegno, passione e amore per il nostro territorio e per il Santuario di Monserrato.

Entrare a far parte dell’Associazione significa molto più che sottoscrivere una tessera: vuol dire sostenere concretamente Monserrato, valorizzare le tradizioni che ci rappresentano, dare una mano nell’organizzazione di eventi e iniziative e, soprattutto, sentirsi parte attiva della comunità.

Un ruolo fondamentale è svolto dai volontari, a partire dai 18 anni, che con il loro tempo e la loro energia portano avanti ogni giorno attività essenziali. Grazie ai volontari il Santuario è curato, accogliente e vivo, oltre che all’organizzazione di eventi culturali, momenti di comunità come i laboratori creativi, iniziative e progetti di solidarietà.

Perché tesserarsi?

Diventare socio significa:

supportare concretamente le attività dell’Associazione;

partecipare alle iniziative culturali e sociali;

restare aggiornati su eventi e progetti in programma;

contribuire alla tutela della cultura, della tradizione e della bellezza del Santuario.

“Con il tuo contributo potrai sostenere attività fondamentali per custodisce e valorizzare un luogo speciale, simbolo che rappresenta l’intera città di Borgo San Dalmazzo. Il tuo gesto farà crescere grandi iniziative per il nostro paese. Il volontariato è il cuore pulsante dell’Associazione: un impegno silenzioso ma prezioso, che dimostra quanto l’aiuto di ciascuno possa fare la differenza. A noi volontari entusiasmo e spirito di collaborazione non mancano. L’aiuto di tutti è fondamentale: ti aspettiamo! Insieme per Monserrato, insieme per la Comunità”.

Per qualsiasi informazione o iscrizione contatta Cristian al 340.2549768