Per Marta Bassino una giornata sulla neve tra sport, educazione e sicurezza con Fondazione Laureus

Fondazione Laureus Italia ha organizzato, sabato 17 gennaio, una giornata speciale insieme a Marta Bassino, campionessa di sci alpino e neo ambassador della Fondazione.

Un evento all’insegna dello sport, della condivisione e dell’educazione, pensato per trasmettere ai più giovani valori fondamentali legati alla pratica sportiva responsabile e consapevole.

Grazie al sostegno di IWC Schaffhausen, partner sia di Fondazione Laureus Italia che di Marta Bassino, l'evento ha concretizzato una significativa collaborazione. Un'unione basata su una visione condivisa dello sport quale potente strumento di trasformazione e sviluppo per le nuove generazioni.

A completare il sostegno all'iniziativa, si sono aggiunti i preziosi contributi di Fondazione Matilde Lorenzi e di Riserva Bianca di Limone Piemonte.

L’evento, intitolato “Sulla neve con Marta. Lo sci oltre la pista”, si è svolto nella località sciistica di Limone Piemonte – sotto una bellissima nevicata - e ha coinvolto un gruppo di bambine e bambini del gruppo sportivo Valanga di Torino, realtà partner di Fondazione Laureus Italia da diversi anni e la Scuola Sci di Limone Piemonte. Una giornata pensata per offrire ai più giovani non solo l’opportunità di vivere l’esperienza dello sci, ma anche per promuovere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la consapevolezza dei rischi e una pratica sportiva responsabile.

Durante la mattinata, le bambine e i bambini hanno potuto sciare sulle piste di Limone Piemonte, con gli allenatori ricevendo da Marta Bassino dei preziosi consigli a bordo pista. Il tempo trascorso insieme – durante tutta la giornata – è stato caratterizzato da tantissimi sorrisi e ha rappresentato un’importante occasione di crescita e di ispirazione per i giovani partecipanti.

Nel pomeriggio, la giornata ha previsto un significativo momento di formazione e riflessione dedicato alla sicurezza nello sci e nello sport, realizzato in collaborazione con Fondazione Matilde Lorenzi. L’incontro, tenuto da Lucrezia Lorenzi e con la partecipazione di Marta Bassino, ha affrontato con sensibilità e chiarezza il tema della prevenzione dei rischi sulle piste da sci, fornendo ai giovani atleti strumenti concreti, conoscenze utili e spunti di riflessione, sull’importanza di adottare comportamenti responsabili durante la pratica sportiva.

Nel corso della giornata, la direttrice di Fondazione Laureus Italia, Daria Braga, ha consegnato ufficialmente a Marta Bassino il diploma di ambassador, accogliendola con entusiasmo nella famiglia Laureus. Un momento simbolico che sancisce l’inizio di un percorso condiviso, fondato su valori comuni e sull’impegno a favore dell’accesso allo sport per bambine, bambini e giovani provenienti da contesti di fragilità socio-culturale.

“Questa giornata rappresenta pienamente il significato del lavoro che Fondazione Laureus Italia porta avanti ogni giorno: utilizzare lo sport come strumento educativo, di inclusione e di crescita” commenta Daria Braga direttrice di Laureus Italia. “Desidero ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questo evento per il loro impegno e la condivisione dei nostri valori, a partire da IWC Schaffhausen - da sempre al nostro fianco. Un ringraziamento speciale va a Marta Bassino, che accogliamo con grande orgoglio nella famiglia Laureus come nuova ambassador: la sua disponibilità, la sua sensibilità e il suo esempio sono un’ispirazione preziosa per le bambine e i bambini coinvolti nei nostri progetti e rafforzano il nostro impegno nel garantire loro un accesso allo sport sicuro, consapevole e ricco di opportunità. Un pensiero va anche a Fondazione Matilde Lorenzi presente con Lucrezia Lorenzi, grazie a lei abbiamo allargato il nostro impegno sportivo ed educativo sul tema sensibile della sicurezza”.

“Giornate come questa mi ricordano quanto lo sport abbia un valore che va ben oltre il risultato”, ha commentato Marta Bassino. “Condividere la neve delle mie montagne cuneesi con questi bambini, vedere il loro entusiasmo e poter parlare con loro di sicurezza, rispetto delle regole e consapevolezza è stato davvero speciale. Ancora più significativo è stato poterlo fare al fianco di Fondazione Matilde Lorenzi, una realtà a cui sono personalmente e profondamente legata e che si impegna a trasmettere questi valori a livello nazionale. Entrare a far parte della famiglia di Fondazione Laureus Italia come ambassador è per me un grande onore e una responsabilità che sento profondamente. Un ringraziamento speciale va a IWC Schaffhausen, partner personale mio e di Laureus, per avermi introdotta in un progetto così ambizioso e importante, che dimostra come lo sport possa essere uno straordinario strumento di educazione e crescita, soprattutto per i più giovani”.

IWC Schaffhausen ha sottolineato il valore dell’iniziativa e della collaborazione con Fondazione Laureus Italia e Marta Bassino. Franziska Gsell, Chief Marketing Officer di IWC Schaffhuasen ha dichiarato: «IWC Schaffhausen è orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa speciale, sviluppata insieme a Fondazione Laureus Italia e alla nostra brand ambassador Marta Bassino. In qualità di partner globale di Laureus Sport for Good dal 2005, IWC crede fortemente nel potere trasformativo dello sport e nella sua capacità di abbattere le barriere, unire le persone e contribuire a costruire un futuro migliore. Condividere questa esperienza con Marta Bassino ha confermato ancora una volta l’impatto straordinario che lo sport è in grado di generare».

“Per noi della Fondazione Matilde Lorenzi è stato un vero onore essere presenti in una giornata così speciale. Sensibilizzare anche i più giovani sui temi della sicurezza è uno dei nostri obiettivi fondamentali: contribuire a creare una nuova cultura rappresenta un passo importante. Trasformare concetti chiave in giochi, rendendoli più semplici e accessibili ai ragazzi, è stato non solo bello, ma anche estremamente stimolante. Continuiamo senza sosta il nostro lavoro e giornate come questa ci danno la carica per portare avanti con ancora più determinazione i nostri progetti per migliorare la sicurezza nello sci. Un ringraziamento di cuore alla Fondazione Laureus, a Marta Bassino, a IWC Schaffhausen e a Limone Riserva Bianca per aver reso possibile questo bellissimo connubio tra sport e sicurezza. Un passo concreto oggi, per una cultura della sicurezza più forte domani”.

Anche la destinazione Riserva Bianca di Limone Piemonte ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa. Antonella Zanotti, AD di LIFT S.p.A., società che gestisce gli impianti di risalita di Limone Piemonte, ha dichiarato: «Siamo onorati di aver ospitato a Limone Piemonte un’iniziativa di grande valore educativo e sociale come “Sulla neve con Marta”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per promuovere una cultura dello sport consapevole e responsabile, in particolare tra i più giovani. La LIFT S.p.A. conferma il costante impegno sui temi della sicurezza sulle piste e della corretta pratica dello sci, elementi centrali per lo sviluppo di un turismo invernale sostenibile e di qualità. Ringraziamo Fondazione Laureus Italia, Marta Bassino, IWC Schaffhausen e tutti i partner coinvolti per aver scelto la nostra località e per la proficua collaborazione».

Un’esperienza intensa e significativa che ha dimostrato come lo sport, vissuto in modo consapevole e inclusivo, possa diventare uno straordinario strumento educativo e di crescita, capace di lasciare un segno positivo e duraturo nei più giovani.