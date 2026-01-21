Prime Minister Alpi: a Mondovì la lezione con Sambu Buffa

Un inizio d’anno davvero straordinario per la scuola di politica per giovani donne Prime Minister Alpi “Fuori dai Margini”. Il primo incontro del 2026, tenutosi sabato 17 gennaio presso la Casa delle associazioni di Mondovì, ha infatti permesso alle ragazze di confrontarsi con un nome di primaria importanza nel panorama italiano per quanto concerne le tematiche di inclusione e non discriminazione: Sambu Buffa.

Sambu Buffa, creatrice di “Inclusivo plurale – Marketing per business ribelli”, è infatti una designer di cambiamento e diversity mindset e inclusive trainer, progetta il cambiamento inclusivo partendo dall'avere una mentalità in grado di vedere e saper valorizzare la diversità, così da rendere pratiche, processi, strategie eque e inclusive. Oltre a questo, ha anche scritto un libro dal titolo "Cambia mentalità in chiave di diversity equity e inclusion nella tua attività" (Flacowsky di Falco Edizioni), la prima guida al diversity mindset italiana.

La tematica di sabato verteva infatti sul comunicare fuori dai margini in un’ottica di scelta e utilizzo consapevoli di un linguaggio inclusivo, capace di rappresentare le nuove anime e le nuove sensibilità della società in cui ci muoviamo quotidianamente.

Saper comunicare il cambiamento significa, infatti, saper leggere e, a propria volta, narrare, la complessità sociale, tanto importante e impattante per le nuove generazioni, che di tale complessità raccoglieranno i frutti nel futuro che stanno costruendo.

Il laboratorio, tenutosi al mattino, ha permesso alle ragazze di lavorare concretamente sull’uso delle parole. Come si decostruisce un linguaggio, con tutti i significati e i significanti che questo comporta? E come si arriva a ricostruire un nuovo modo di esprimersi, pensare, in una parola: comunicare? Questi sono gli interrogativi ai quali la mattinata di lavori ha dato risposta. Le parole hanno un peso e i vocaboli che scegliamo danno forma al mondo, rispecchiano le nostre idee, credenze, emozioni, veicolano anche implicitamente i nostri valori. Le giovani allieve hanno così potuto esperire in prima persona come un cambio di paradigma linguistico non significhi studiare una nuova lingua, né tantomeno inventarne una nuova, ma saper usare gli strumenti che già abbiamo nel nostro bagaglio di conoscenze per creare una comunicazione non solo efficace e specchiante il proprio sentire, ma rispettosa di tutti, dei contesti e delle persone che ci circondano.

Nel pomeriggio, inoltre, le attività laboratoriali sono proseguite con il supporto delle tutor di progetto.

Gli appuntamenti di Prime Minister Alpi “Fuori dai Margini” proseguiranno con un workshop sabato 21 febbraio.

Prime Minister Alpi “Fuori dai Margini” è promossa dal Comune di Ceva in qualità di ente capofila e realizzata di concerto con il Comune di Mondovì, il Comune di Cuneo e la Fondazione Nuto Revelli onlus.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC con il bando “Impegnati nei diritti 2025” ed è svolto in collaborazione con numerose realtà locali e nazionali: Associazione culturale Gli Spigolatori, Associazione Futuro Donna O.d.v., Istituto di Istruzione Superiore G. Baruffi Ceva - Ormea, Ama Brenta Calcio Ceva, CFP Cebano Monregalese, Fondazione Marisa Bellisario, Coordinamento Donne di Montagna, Liceo Statale Vasco – Beccaria – Govone, Istituto Tecnico Commerciale Statale F.A. Bonelli, APICEUROPA - Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa, Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì O.d.V., Inner Wheel Club di Mondovì.

Per informazioni ulteriori contattare Prime Minister all’indirizzo: alpi@primeminister.it