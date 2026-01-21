ATLETICA / Roata Chiusani, al Cross di Castellar arrivano titolo regionale e qualificazione ai campionati italiani

L’Atletica Roata Chiusani si è presentata in gara, con 30 atleti iscritti sulle varie distanze, al Cross di Castellar, in scena a Saluzzo domenica 18 gennaio, manifestazione valida come prova unica per l’assegnazione del CDS Assoluto di Cross.

Sul percorso reso impegnativo dalle condizioni meteo, gli atleti roatesi si distinguono in tutte le prove e, grazie ai punteggi ottenuti dai migliori piazzamenti, portano a casa sia il titolo regionale di società assoluti che la qualificazione ai campionati italiani di cross in programma a febbraio a Selinunte per le categorie Senior/Promesse, Juniores ed Allievi.

Nella prova sui 10km ottimo 4° posto di Alessandro Cena, in 34’34, seguito al 12° posto assoluto da uno strepitoso Massimo Galliano, SM50, che chiude i 5 giri in 35’36.

Molto bene i compagni di squadra, 17° Paolo Orsetto in 36’04, Danilo Brustolom 23°, Davide Preve 24°, Davide Martina 28°, Enrico Aimar 34°, Francesco Godano 40°.

Piazzamenti per Alberto Reineri, Cristian Conte, Luca Laratore, Flavio Gancia e Mattia Culasso.

Sulla distanza di 8km riservata agli Juniores, eccellente 5° posto di Pietro Matarazzo in 28’05, tallonato dal compagno di team Tommaso Fogliatto in 28’21, a seguire Francesco Gollè, Pietro Belmondo e Matteo Falco.

Ottimi riscontri anche per gli Allievi, in gara nella prova di 6km: Ludovico Trincheri chiude 7° in 16’56, 9° Pietro Alluto in 17’04, 15° Simone Italia in 17’39, piazzamenti di classifica per Andrea Mandrile, Davide Dutto, Samuele Martina, Leonardo Morello, Filippo Parolo, Giovanni Battista Peano e Francesco Davico.

Nel cross corto, 4km, Vincenzo Maio chiude 8° in 16’18.

Per il settore giovanile riscontri positivi per Arianna Gianelli e Margherita Chiaffrino, 14a e 28a nei 2km Cadette, nella prova di 1km riservata alla categoria Ragazzi/e bene Tommaso Gianelli 8°, Gioele Martini 9° , Francesca Amenta 11a, Anna Molineris, Anna Ghibaudo e Susanna Bruno.

Si sino distinti nella prova di 600 EMF10 Filippo Gianelli, Gabriele Spinelli e Bianca Chiaffrino.