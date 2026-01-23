Allerta gialla per neve su Cuneese e valli Tanaro, Belbo e Bormida

ALLERTA GIALLA per neve domani, soprattutto per i possibili disagi alla viabilità.

Le zone interessate sono la pianura cuneese, la valle Tanaro e le valli Belbo e Bormida.

Tra oggi pomeriggio e le prime ore di domani attese precipitazioni deboli, un po' più significative sull'Alessandrino con quota neve prossima al suolo, in serata pioggia mista a neve su gran parte della pianura, ma con scarso accumulo specie a ovest.

Dal tardo pomeriggio di domani alle prime ore di domenica sono attese precipitazioni moderate, con quota neve nuovamente a livelli collinari o di pianura sul basso Piemonte.