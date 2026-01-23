 / Attualità

Attualità | 23 gennaio 2026, 12:46

Allerta gialla per neve su Cuneese e valli Tanaro, Belbo e Bormida

Si prevedono, infatti, disagi alla viabilità per le previste nevicate

ALLERTA GIALLA per neve domani, soprattutto per i possibili disagi alla viabilità. 

Le zone interessate sono la pianura cuneese, la valle Tanaro e le valli Belbo e Bormida. 

Tra oggi pomeriggio e le prime ore di domani attese precipitazioni deboli, un po' più significative sull'Alessandrino con quota neve prossima al suolo, in serata pioggia mista a neve su gran parte della pianura, ma con scarso accumulo specie a ovest. 

Dal tardo pomeriggio di domani alle prime ore di domenica sono attese precipitazioni moderate, con quota neve nuovamente a livelli collinari o di pianura sul basso Piemonte.

redazione

