Ceva: un incontro per scoprire il servizio di ristorazione scolastica

Mercoledì 28 gennaio alle 18, a Ceva, in piazza Don Bado, nella sede della nuova mensa, il CFP Cebano-Monregalese, in collaborazione con il Comune, organizzerà un incontro sul tema mense rivolto a famiglie, studenti e a tutta la cittadinanza.

Dopo l’affidamento della mensa al Centro di Formazione Professionale per quanto concerne le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, questo incontro conferma ulteriormente la volontà di rinsaldare il legame col territorio, aprendo le porte del fornitore del servizio agli utenti finali e permettendo così, a chiunque voglia, di approfondire in prima persona una tematica di imprescindibile importanza: il benessere dei più piccoli.In tale occasione, infatti, non solo verrà illustrato il nuovo servizio di somministrazione dei pasti scolastici, ma verranno presentate l’organizzazione e le scelte adottate nell’erogazione del suddetto, in un’ottica di trasparenza e di coinvolgimento dell’intera collettività.

Oltre ai rappresentanti del CFP Cemon stesso e del Comune, interverrà anche l’ASL CN1, la quale approfondirà l’aspetto squisitamente nutrizionale e sanitario dell’alimentazione e della ristorazione scolastica. Il momento della mensa è un’occasione fondamentale di educazione alimentare trasversale, indipendentemente dall’età e dal background di provenienza degli alunni. La varietà dei menù permette a bambini e ragazzi di ricevere pasti variegati e completi in tutti i loro elementi, trasformando la scoperta del cibo in un’avventura da affrontare insieme.

La serata sarà anche un momento di confronto e ascolto, utile a raccogliere osservazioni e valutare eventuali miglioramenti del servizio.