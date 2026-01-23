Dogliani rafforza i controlli: oltre 600 verifiche su strada e nuovi investimenti per la videosorveglianza

Nel corso del 2025 il Comune di Dogliani ha scelto di intensificare in modo capillare i controlli su strada della Polizia Locale, superando quota seicento verifiche complessive. Una linea di lavoro che punta a tenere insieme prevenzione, presidio del territorio e supporto tecnologico, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza percepita e reale all’interno della comunità.

I dati raccolti nell’ultimo anno restituiscono un quadro definito: le infrazioni al Codice della Strada risultano in calo e si attestano a 135, elemento che l’Amministrazione interpreta come un segnale di efficacia dell’attività di controllo. Nel 2025 sono stati inoltre rilevati 15 sinistri, descritti come episodi lievi e riconducibili soprattutto a momenti di distrazione, gestiti con tempestività grazie all’intervento delle forze dell’ordine locali. Una parte significativa degli interventi più delicati si è concentrata nei fine settimana, in particolare il sabato, con una collaborazione costante tra Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Accanto al lavoro “sul campo”, la strategia di sicurezza passa anche da un investimento strutturale sulle dotazioni. In bilancio sono stati stanziati oltre 40.000 euro destinati all’implementazione e all’aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con l’intenzione di estendere la copertura anche alle aree marginali e periferiche e ai luoghi di maggiore aggregazione sociale, come i campi sportivi.

L’implementazione tecnologica viene letta come uno strumento operativo a supporto degli agenti accertatori, utile non solo nella prevenzione e repressione delle violazioni stradali, ma anche in ambiti più ampi: dalla tutela ambientale alle verifiche amministrative, fino alle attività di polizia giudiziaria.

Sul fronte delle attività “non solo stradali”, la Polizia Locale di Dogliani nel corso del 2025 ha svolto 284 accertamenti anagrafici, di cui 71 cambi di indirizzo, 147 immigrazioni e 66 emigrazioni. Sono state inoltre registrate 120 comunicazioni di ospitalità ed effettuate 332 notificazioni di natura amministrativa e dell’autorità giudiziaria. L’attività amministrativa ha riguardato anche le pratiche SUAP, i mercati e il controllo delle attività commerciali cittadine, oltre al rilascio di autorizzazioni legate a un calendario di appuntamenti in crescita e alla gestione delle occupazioni di suolo pubblico, pari a 50.

A sottolineare il peso del lavoro svolto dal Corpo è il sindaco Claudio Raviola, che lega il tema della sicurezza alla capacità di Dogliani di mantenere un profilo attivo e attrattivo sul piano culturale ed enogastronomico: “Gli eventi a Dogliani sono tantissimi, dalla Fiera della Ciliegia al Presepe vivente, dalla Fiera dei Santi al Festival della TV, Mirabilia, San Pietro e Paolo, San Lorenzo, le processioni religiose, il carnevale e le tante feste ed avvenimenti estivi. Non posso che ringraziare il corpo di Polizia Locale di Dogliani per l’impegno nel controllo in fase amministrativa di queste attività e la professionalità dimostrata sul campo, senza il loro lavoro tanti avvenimenti non sarebbero possibili. Il 2026 sarà un anno ricco di eventi per Dogliani che vuole mantenere un ruolo di spicco nell’attrattività turistica ed enogastronomica, anche per questo investiamo in sicurezza e controllo”.