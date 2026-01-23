Giorno della Memoria, a Cuneo anche una fiaccolata

In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio alle ore 19.00, con partenza da Piazza Europa, si terrà una fiaccolata che servirà a ricordare la Shoah come insegnamento per il tempo presente, per interrogarci su ciò che accade oggi.

La Shoah rappresenta un fenomeno storico di enorme portata e brutalità, ed è per questo che la sua memoria non può ridursi a un'abitudine ricorrente, quasi meccanica. Il senso stesso della memoria è tradito se riconosciamo gli orrori solo quando sono già avvenuti, quando si sono ormai stratificati nei libri di storia: la memoria serve anche a individuare e contrastare i processi che rendono possibili questi orrori, prima che arrivino alla loro forma più compiuta. La memoria del passato è e deve essere una lezione per affrontare il presente.

Oggi vediamo manifestarsi con inquietante chiarezza dinamiche politiche che alimentano la disumanizzazione dell'altro, una crescente gerarchizzazione della società, la violenza sistemica, la normalizzazione della guerra e l'indifferenza sociale. Sono dinamiche che riconosciamo in un linguaggio che riduce intere popolazioni a minacce, semplici numeri o peggio ancora in “danni collaterali” di un progetto di dominio, nella criminalizzazione della solidarietà e di chi denuncia le violazioni del diritto internazionale, e nella costruzione di uno stato di emergenza permanente, che legittima la repressione, la militarizzazione e la sospensione dei diritti.

Le vediamo anche in quella che è una forma di indignazione selettiva, per cui alcune vittime meritano protezione, mentre altre diventano invisibili o vengono considerate sacrificabili. Le vediamo nella privazione a interi popoli della libertà di movimento, dell'accesso alle cure, all'acqua e al cibo, e nell’assuefazione collettiva, quando la violenza smette di scandalizzare e diventa lo sfondo sfuocato di un vissuto quotidiano che si culla nell'indifferenza.

È in questi momenti che la memoria rischia di essere messa a tacere, e tacendo di tradire se stessa.

Il 27 gennaio 2026 non può essere vissuto come se nulla, oggi, stia accadendo. Costruire e difendere l'edificio della memoria significa prendere posizione e rifiutare ogni genocidio, ogni progetto di pulizia etnica, e tutte le violenze e ingiustizie che si ripresentano nel tempo presente.