Savigliano: il Comune convoca un’assemblea pubblica dopo le proteste per il ponte di via Alba

Dopo mesi di disagi e polemiche, l’amministrazione comunale di Savigliano ha deciso di convocare un’assemblea pubblica per spiegare lo stato di avanzamento dei lavori di sostituzione del ponte sul torrente Mellea in via Alba, chiuso da oltre quattro mesi.

L’incontro è fissato per venerdì 30 gennaio alle 18,30 alla Sala Crosà Neira ed è aperto a tutta la cittadinanza.

La decisione arriva dopo le proteste dei cittadini pervenute anche all’Amministrazione con una lettera firmata da 120 saviglianesi e le prese di posizione della locale sezione del Partito Democratico.

Al centro delle critiche, i tempi dilatati del cantiere: iniziati a metà settembre con una previsione di continuazione dei lavori per 3-4 mesi, che porteranno alla riapertura dell’ingresso est della città, utilizzato da chi proviene da Marene e anche dallo svincolo dell’autostrada, solo a fine marzo, se tutto andrà come previsto.

Nella lettera firmata da 120 cittadini, si parla di “sdegno” per una gestione ritenuta inefficiente riguardo i lavori di sostituzione del ponte sul Mellea.

I firmatari contestano la spiegazione fornita dal Comune, attraverso il vicesindaco Federica Brizio, assessore ai Lavori pubblici, che ha ricondotto i ritardi alle operazioni di spostamento dei sottoservizi (tra cui linee telefoniche, fibra ottica, energia elettrica). Secondo i cittadini, infatti, il rallentamento dei lavori sarebbe dipeso anche dalla limitata presenza di maestranze e mezzi in cantiere; viene inoltre criticata l’assenza di un cronoprogramma reale e la mancata previsione di penali, da parte del Comune nei confronti dell’azienda appaltatrice, in caso di ulteriori slittamenti.

Sulla stessa linea il Pd di Savigliano, che denuncia approssimazione nella pianificazione, traffico in tilt nelle ore di punta e carenze nella segnaletica, soprattutto nei comuni limitrofi. Secondo i rappresentanti del circolo saviglianese del Partito Democratico: “I disagi avrebbero inciso anche sull’attrattività commerciale della città durante le festività natalizie, oltre che sulla viabilità cittadina”.

Con l’assemblea pubblica di venerdì, il Comune punta quindi a chiarire le cause dei ritardi e a illustrare tempi e modalità per la conclusione dell’intervento, nel tentativo di ristabilire un dialogo con una cittadinanza sempre più esasperata per la chiusura del ponte di via Alba.