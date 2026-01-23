Trent’anni dopo "Un giorno di fuoco" Alba ritrova il Consorzio Suonatori Indipendenti

Un ritorno atteso e speciale. A trent’anni da "Un giorno di fuoco", memorabile concerto tenuto in San Domenico il 5 ottobre 1996, il Consorzio Suonatori Indipendenti ha scelto la capitale delle Langhe tra le date di una reunion che arriva nel trentennale dell’album "Linea Gotica" e dopo il ritorno dei Cccp-Fedeli alla linea, band di cui fanno parte Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che hanno terminato la loro 'ultima chiamata' con un tour dopo la reunion del 2023/2024. Concerti memorabili, tra cui l'ultima data a Taormina il 30 luglio scorso.

I fan hanno sperato da subito in un ritorno dei C.S.I. e i rumor si sono fatti insistenti quando a ottobre Gianni Maroccolo ha pubblicato su Instagram una foto insieme ai suoi ormai ritrovati compagni d'avventura.

Il tour, intitolato 'In viaggio', altro titolo della tracklist di "Linea Gotica", partirà il 28 agosto da Marzabotto (Bologna) per proseguire tra agosto e settembre in alcune città italiane.

Il gruppo, dopo la prima data di Marzabotto, a Montesole - Festival Lupo, proseguirà la tournée il 31 agosto al Castello Scaligero di Villafranca (Verona), il 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia - Locus Festival a Fasano (Brindisi), il 4 settembre a Villa Fidelia, a Spello (Perugia), l'8 settembre in piazza Medford ad Alba nell'ambito del Festival resistente e il 12 settembre a Catania, Villa Bellini, al Sotto il vulcano fest.

Come detto, l’esclusiva esibizione arriva ad Alba a trent’anni dallo storico concerto dei C.S.I. nella chiesa di San Domenico: un evento memorabile dedicato a Beppe Fenoglio, ancora oggi scolpito nell’immaginario collettivo della città. Indimenticabile la voce di Giovanni Lindo Ferretti che intonava: “Alba la presero in duemila il dieci ottobre e la persero in duecento il due novembre dell’anno 1944”.

Quel concerto registrato dal vivo divenne l’album “La terra, la guerra, una questione privata” pubblicato il 22 gennaio 1998 e dedicato alla memoria e all’opera dello scrittore Beppe Fenoglio, autore tra l’altro del romanzo “Una questione privata”.

Il ritorno dei C.S.I. ad Alba si inserisce in un percorso di memoria e cultura che intreccia musica, letteratura e storia civile. Alba, città di Beppe Fenoglio e Medaglia d’oro al Valor Militare per la lotta di Liberazione, celebra così il trentennale del concerto dei C.S.I. intitolato “Un giorno di fuoco” (1996), omaggio ad uno dei testi più significativi di Beppe Fenoglio.

Un concerto che non è solo musica, ma un’occasione per riaffermare i valori fondanti della vita democratica, attraverso una delle esperienze artistiche più profonde e coerenti della scena italiana contemporanea

«Il ritorno dei C.S.I. ad Alba - dichiarano il sindaco di Alba Alberto Gatto e la vice sindaco e assessora alla Cultura Caterina Pasini - rappresenta un momento di straordinario valore culturale e simbolico per la nostra città. Non si tratta solo di un grande evento musicale, ma di un appuntamento che intreccia memoria e impegno civile, nel segno di Beppe Fenoglio e della storia della nostra comunità. A trent’anni dal concerto nella Chiesa di San Domenico e dalla pubblicazione di “Un giorno di fuoco”, Alba riafferma il proprio legame con la musica che è sempre capace di interrogare il presente, custodire la memoria e parlare alle nuove generazioni. Accogliere nuovamente i C.S.I. ad Alba significa raccontare il nostro tempo con profondità, coerenza e responsabilità».

«La notizia del ritorno dei C.S.I. ad Alba mi riempie di gioia – dichiara Margherita Fenoglio, figlia dello scrittore Beppe - Sono trascorsi trent’anni dal concerto dedicato a mio padre, ma l’emozione per quell’evento così speciale e partecipato è ancora forte e viva. È stata un’onda travolgente di musica, di parole lette e dette, di fotografie quasi evanescenti sui muri della Chiesa di San Domenico. I C.S.I. in un “concerto ad onore e memoria” di mio padre sono stati un regalo straordinario; per questo, per la generosità, la vicinanza e la passione civile che ci accomuna sono grata a ciascuno di loro. È con questi sentimenti che attendo il loro ritorno, certa che quell’emozione sarà pienamente rinnovata».

I biglietti sono in vendita su Ticketone e nei circuiti abituali da venerdì 23 gennaio alle ore 11.