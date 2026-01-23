 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 23 gennaio 2026, 15:44

Cuneo, cambia la sede del Congresso cittadino di Azione: si terrà all'Hotel Superga

Appuntamento per le ore 11 di domani. Confermato invece l'appuntamento alle 17.30 al Circolo Einaudi di Alba

Cuneo, cambia la sede del Congresso cittadino di Azione: si terrà all'Hotel Superga

Per esigenze organizzative esterne ad Azione, il Congresso Cittadino di Azione Cuneo, previsto per sabato 24 gennaio, si svolgerà presso l’Hotel Royal Superga, in via Pascal 3, a Cuneo, a partire dalle ore 11:00.

La sede dell’iniziativa è quindi modificata rispetto a quanto precedentemente annunciato e non si terrà più presso PING alle ore 10:30. Resta invariato il programma del congresso.  

Il Congresso di Alba si svolgerà invece come previsto alle 17:30 al Circolo Luigi Einaudi di Alba in Corso Coppino 31

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium