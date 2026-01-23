Alba, su San Cassiano la minoranza propone un tracciato alternativo: “Ripartiamo dal percorso originario, con una variante finale verso la Vigna”

Dopo lo stop imposto dalla sospensiva cautelare del Tar, sul dossier della nuova strada di San Cassiano la minoranza in Consiglio comunale prova a rimettere la discussione su un piano operativo. I consiglieri comunali Emanuele Bolla, Massimo Reggio, Carlo Bo, Domenico Boeri, Lorenzo Barbero, Riccardo Spolaore, Elisa Boschiazzo e Nadia Gomba hanno infatti predisposto una proposta alternativa di tracciato, con l’obiettivo dichiarato di superare l’impasse che ha bloccato il percorso fin qui intrapreso e di “riportare il confronto su basi concrete, realizzabili e rispettose della città”.

Il punto di partenza, per la minoranza, è la necessità di riprendere il tema “con serietà”, dopo le criticità emerse nel procedimento precedente. Nel testo diffuso, i consiglieri chiariscono che la priorità resta la realizzazione dell’opera, ma chiedono che il nuovo passaggio avvenga evitando nuove forzature capaci di generare ulteriori rallentamenti.

La proposta, nel merito, ruota attorno a un’indicazione precisa: riportare la strada al tracciato originario, prevedendo una lieve variante nel tratto finale, in prossimità della rotatoria della Vigna. Una scelta che, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre l’impatto complessivo e rendere più lineare il percorso amministrativo e tecnico.

Nelle dichiarazioni, la minoranza insiste su un cambio di impostazione anche sul piano politico: “La prima priorità è che la strada venga realizzata. Ma il fallimento del percorso fin qui intrapreso è evidente e nei fatti: avevamo detto che la Giunta stava correndo troppo, con un’arroganza politica che avrebbe fatto incartare il procedimento. E così purtroppo è stato e ora dobbiamo ricominciare da capo. Presentiamo una proposta per un nuovo tracciato, che rispetti la città e che sia realizzabile. Oggi chiediamo di lavorare sulla nostra proposta, che è anche di metodo: apertura, confronto e umiltà. La sfida di fare la strada è di tutti e noi la accogliamo e rilanciamo con una proposta seria a basso impatto e che mette al centro il pragmatismo di riconoscere che spesso l’uso dell’auto è una necessità e non un vezzo, una concreta mobilità sostenibile e i cittadini, con un ridotto impatto urbanistico”.

Accanto al tracciato, i consiglieri mettono in evidenza il tema del metodo, chiedendo che il confronto si sviluppi in modo “trasparente e operativo”, con soluzioni tecniche che non implichino nuove modifiche di destinazione urbanistica e che non aprano la strada a ulteriori rischi procedurali. La proposta, spiegano, sarà messa a disposizione della Giunta e dell’intero Consiglio comunale, con la richiesta che Commissione e Consiglio possano esaminarla nel merito e con tempi adeguati.

Nel documento viene inoltre ribadita la necessità di mantenere le destinazioni urbanistiche attuali (uffici e deposito), evitando l’inserimento di ulteriori destinazioni produttive, in coerenza con le prescrizioni della Regione sulla Variante Strutturale 1.

Tra gli elementi tecnici richiamati dalla minoranza compaiono anche la richiesta di un doppio marciapiede, di una pista ciclabile adeguatamente separata dalla carreggiata, e la previsione di un meccanismo di contributo legato a eventuali edificazioni future, così da ridurre il costo complessivo dell’intervento a carico della collettività. Un costo che, secondo quanto riportato, si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro circa.