Libri, festa di paese, incontri: riprendono le attività culturali a Verduno

Riprendono le attività culturali a Verduno: domenica 25 gennaio alle 17.30 verrà presentato, nelle Antiche Cantine Municipali, il libro "Esodo" di Elisa Audino e il 26 gennaio, con i bambini e ragazzi delle scuole si parlerà - presso la sede degli alpini con il suo Presidente, dell'ultima guerra, del sacrificio degli ARMIR e dell'orrore della Shoah, della guerra civile, delle Foibe.

Il sindaco Marta Giovannini, vice Presidente del Consiglio ANCI: "Per noi è molto importante ricordare con i ragazzi la nostra storia. Più ci allontaniamo temporalmente dai fatti, più ovviamente è facile dimenticare e poi ripetere gli errori. Non è un caso che i Romani, nella loro saggezza, dicessero "historia magistra vitae " .

Il 31 gennaio e il 1 febbraio Verduno celebrerà la festa del Beato Sebastiano Valfre', il "santo locale", cui seguirà una giornata di convivialità con tutto il paese secondo la tradizione locale che l'amministrazione ha voluto riprendere.

Inoltre, la scorsa settimana, sempre a Verduno, si è tenuto un importante incontro sulle Comunita' Energetiche ( CER) con Daniele Demaria e Walter Cornero. I relatori hanno illustrato il meccanismo ed i grandi vantaggi che ne conseguono. Il dato è che oggi si produce molta energia da fonti alternative ma una quota di quell' energia si perde. Preso atto di questo, lo Stato incentiva chi la consuma in loco iscrivendosi alla comunità energetica.