CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo strapazza il fanalino di coda Pinerolo, al “Paschiero” finisce 6-0

È finita 6-0 la partita tra l’AC Cuneo 1905 e il Pinerolo, valida per la 18a giornata del Campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” le reti di Galfrè (doppietta), Gyimah (doppietta), Nacci e Caristo.

Il Cuneo arrivava dall’incredibile vittoria per 16-0 sul campo della Luese Cristo (record per la storia dell’Eccellenza piemontese). Il Pinerolo, invece, arrivava dalla pesante sconfitta per 5-1 con la Cheraschese.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:04 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia bianca con strisce rosse mentre gli ospiti con la divisa blu.

Il primo squillo arriva al quarto con Regolanti che ci prova di testa. I padroni di casa provano a creare gioco soprattutto con Nacci che, giocando più basso del solito, lancia spesso in profondità Rizzo e Ghibaudo. Al 13’ gran occasione per il Cuneo con Derrick Gyimah che dalla destra mette in mezzo un gran pallone su cui però nessuno riesce ad arrivare. Al 19’ un brutto retropassaggio di Zagurski spiazza Albunio che però viene graziato dal palo, si rimane quindi sullo 0-0 nonostante la buona mole di gioco prodotta dai ragazzi di mister Danilo Bianco. Al 26’ Regolanti va vicinissimo al gol con un gran destro che Albunio toglie da sotto al sette; sul corner successivo a provarci è Giraudo, ma il pallone finisce di poco alto. I biancorossi non riescono a sbloccare il match: alla mezzora ci provano prima Regolanti in sforbiciata e poi Rastrelli, in seguito a un ottimo inserimento. Al 39’ arriva il primo tiro ospite con Zagurski che ci prova su punizione da lontanissimo. Il Cuneo non demorde e va di nuovo vicino al gol con Ghibaudo, prima, e Galfrè poi (40’). I padroni di casa sentono odore del gol e un minuto più tardi arriva il meritatissimo vantaggio: a segnare è Daniele Galfrè che di testa sfrutta al meglio l’ottimo corner battuto da Nacci, è 1-0 (41’). Il direttore di gara non assegna recupero e dunque le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Dopo neanche 50 secondi dall’inizio della ripresa Regolanti ha una ghiotta occasione per raddoppiare ma non colpisce bene al volo e il portiere avversario blocca con sicurezza. Al 49’ Nacci batte rapidamente una punizione dalla trequarti su cui si inserisce abilmente Gyimah che si trova solo davanti al portiere e segna il 2-0, i pinerolesi protestano ma l’arbitro convalida la rete. Allo scoccare dell’ora di gioco arriva il tris: Ghibaudo sviluppa un’ottima azione sulla destra e crossa in mezzo per Gyimah che conclude a rete, il suo tiro è rimpallato per ben due volte e alla terza il numero 11 riesce a gonfiare la rete per il 3-0. Il Cuneo non si ferma: al 69’ arriva la gioia del gol anche per Federico Nacci che di mancino infila Albunio, 4-0. All’82’ il Pinerolo va vicino al gol della bandiera con Welle (su cross di Cafa) che di testa conclude sicuro a rete ma Bernardi evita nei pressi della linea una rete quasi certa. Due minuti dopo a provarci è Avolio, ma il suo destro è alto sulla traversa. Nel finale c’è tempo per il quinto sigillo biancorosso: Bianco riparte in contropiede e lancia Caristo che salta un difensore e batte Albunio per il 5-0 (88’). Il direttore di gara assegna tre minuti di recupero; al 93’ Caristo batte bene un calcio d’angolo, Scotto fa la torre e Galfrè conclude a rete per il definitivo 6-0. Non succede più niente e dunque al “Paschiero” finisce 6-0.

Il Cuneo sale dunque a quota 35, mentre il Pinerolo rimane ultimo con 2 punti.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 1° febbraio sul campo della Monregale, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Comunale Piero Gasco” di Mondovì.

TABELLINO:

CUNEO – PINEROLO 6-0

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Rizzo, Giraudo (72’ Bernardi), Scotto, Benso (62’ Orlando), Rastrelli, Nacci (72’ Bianco), Galfrè, Ghibaudo (68’ Magnaldi), Gyimah (62’ Caristo), Regolanti. A disposizione: Aime, Silvestro, Angeli, Tall. Allenatore: Danilo Bianco

Pinerolo (4-4-2): Albunio, Salvai (79’ Tavano), Campanella (62’ De Dominicis), Fanotto, Cafa D., Zagurski, Kemayou (62’ Avolio), Orlando, La Monica (62’ Welle), Cafa L., Zhuri (74’ Di Gregorio). A disposizione: Favano, Sacco, Vale, Bongiovanni. Allenatore: Claudio Giordano

Gol: Galfrè 41’ e 93’ (C), Gyimah 49’ e 60’ (C), Nacci 69’ (C), Caristo 88’ (C)

Ammoniti: Salvai (P), Ghibaudo (C)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 9 – Pinerolo 2

Arbitro: Mattia Del Grosso di Chivasso, coadiuvato dagli assistenti Patrik Galantucci di Chivasso e Federico Leuci di Nichelino

