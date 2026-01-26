Stretta sugli alcolici a Bra: vietato il consumo alla stazione ferroviaria, nei parchi e giardini pubblici

Alla luce del fatto che in più occasioni sono stati segnalati da cittadini e riscontrati dal personale della Polizia Locale nel corso dei pattugliamenti nei giardini pubblici di piazza Roma episodi di schiamazzi notturni e consumo di bevande alcoliche, con relativo abbandono di contenitori anche di vetro, il sindaco di Bra ha firmato un’ordinanza (la N° 33/26) con cui si vieta per tutto il 2026 il consumo di bevande alcoliche in piazza Roma, nel piazzale della stazione ferroviaria, in via Giovanni Piumati e corso IV novembre, in piazza Caduti di Nassiryia, nonché nei giardini pubblici e nelle aree verdi di tutto il territorio comunale e nelle loro immediate vicinanze.

In tali aree, fatto salvo che durante manifestazioni organizzate o patrocinate del Comune, sarà possibile consumare bevande alcoliche solo all’interno dei pubblici esercizi. Sarà invece consentito il trasporto di tali bevande purché in contenitori sigillati e ospitati in appositi imballaggi.