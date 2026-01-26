CICLISMO / Inizia alla grande la stagione di Matteo Sobrero: l’albese è nono al Tour Down Under

È iniziato con una top-ten di peso il 2026 di Matteo Sobrero. Il 28enne di Montelupo Albese ha infatti chiuso al nono posto la 26a edizione del Tour Down Under, storica corsa che apre le danze della nuova stagione del grande ciclismo.

La breve corsa a tappe australiana è stata vinta dal padrone di casa Jay Vine che ha preceduto lo svizzero Mauro Schmid e l’altro “aussie” Harry Sweeny. Sobrero, con la sua nona moneta, si è rivelato il terzo miglior italiano dopo Andrea Raccagni Noviero (6°) e Filippo Zana (8°). Il piemontese classe 1997 ha concluso la gara a 1’27” dal vincitore e a soli 15 secondi dal terzo gradino del podio.

Il neo portacolori della Lidl-Trek ha costruito il suo ottimo piazzamento finale nella terza frazione che ha chiuso all’ottavo posto.

Ha partecipato al Tour Down Under anche un altro cuneese: Pietro Mattio. Il piaschese classe 2004 (foto sotto) si è classificato al 86° posto (ottavo miglior giovane). Per l’alfiere del Team Visma Lease a Bike è stata una settimana di duro lavoro a favore dei compagni di squadra più attrezzati, come il britannico Matthew Brennan (vincitore della quinta e ultima frazione).

Entrambi i rappresentanti della “Granda” dovrebbero prendere il via, il prossimo 1° febbraio, alla decima edizione della Cadel Evans Great Ocean Road Race, seconda corsa del calendario World Tour 2026.