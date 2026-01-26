CUNEOGINNASTICA / Le giovani promesse Olivero e Pellegrino brillano a Biella

Ottima prova per le giovanissime allieve Arianna Olivero (classe 2014) e Giulia Pellegrino (classe 2015), protagoniste della gara di ginnastica artistica Silver, livello LD avanzato, disputata domenica scorsa a Biella.

Le due atlete, accompagnate in gara dai tecnici Chiara Armando ed Ilaria Albanese si sono messe in evidenza conquistando risultati di grande prestigio: quarto posto per Olivero e secondo posto per Pellegrino nella classifica generale delle rispettive fasce d’età.

La competizione è stata caratterizzata da esercizi ben strutturati ed eseguiti con determinazione. Qualche piccola imprecisione non ha comunque compromesso l’eccellente risultato finale. Le ginnaste hanno affrontato ogni attrezzo con sicurezza, dimostrando una preparazione solida e una notevole capacità di gestione della pressione, qualità tutt’altro che scontate vista la giovane età.

Un’esperienza importante che rappresenta un ulteriore passo nel loro percorso sportivo e che premia l’impegno, la passione e il lavoro quotidiano svolto insieme allo staff tecnico. Risultati che fanno ben sperare per il futuro e che confermano come il settore giovanile continui a essere una risorsa preziosa per la ginnastica artistica cuneese.

Nella foto le ginnaste con la loro allenatrice Chiara Armando che le ha portate in gara insieme ad Ilaria Albanese.