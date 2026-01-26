TENNIS / LiSport Alba ok al Trofeo Luciano Caroleo

È nuovamente tra le prime quattro del Trofeo Luciano Caroleo il team maschile della LiSport di Alba. Dopo la storica vittoria della passata stagione la compagine albese si conferma ai vertici del tennis regionale dimostrando grande continuità di rendimento e di risultati.

È stata una vera battaglia contro una squadra tenace ed esperta quella dei quarti di finale. Il Country Club Vho di Tortona è stato avversario forte e ostico andando a due soli punti dalla vittoria nel doppio decisivo. I due singolari erano infatti terminati in parità, con l'autorevole vittoria di Marco Corino su Siro per 6-2, 6-2 a cui ha fatto da contraltare la sconfitta del numero uno Albese Denis Golubev contro il forte Valdetara: 7-6, 6-3 per l'alessandrino lo score finale.

Nel doppio si sono rivisti gli stessi quattro protagonisti, con il duo Corino-Golubev che ha avuto la meglio 10-8 al Long Tie-Break.

Adesso in semifinale ci sarà la probabile replica della finale del 2025 contro Asti Tennis, uno scontro davvero di alto livello il sodalizio di San Cassiano.

Nella foto da sx Denis Golubev, Marco Corino, Francesco Pedussia e Luca Raiteri.