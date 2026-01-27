BASKET OPEN CSI / La Savimacos batte Sommariva, allarga la differenza punti

Le Pantere di coach Spinella fanno 3 su 3 nel nuovo anno, ma questa volta senza finali al cardiopalma: la Savimacos mette la freccia tra secondo e terzo quarto bissando il largo successo ottenuto contro le Api all’esordio assoluto in campionato.
Grande prova corale di tutti i giocatori presenti, trascinati da un Introini in grande spolvero, con i soliti Gallino, Alladio e Bajrami insieme a Gallo a macinare punti. Serata da ricordare per capitan Bergese che, seppur non iscritto a referto, mette a segno 4 stoppate che alzano la fame e l’agonismo di tutta la squadra. Da segnalare anche i primi punti di Rosa che inaugura la sua avventura in CSI con una super tripla.
I padroni di casa, dalla loro, non hanno mai mollato la presa, salvo patire con l’avanzare dei minuti la maggior freschezza atletica degli ospiti, ora chiamati ad un poker di sfide che definiranno la classifica finale del girone. Giovedì 12 febbraio andrà in scena a Centallo il primo dei due big match contro la capolista Gipsy, una partita da non sbagliare per tornare in vetta al raggruppamento.
SOMMARIVA BOSCO BEES 50 – SAVIMACOS SAVIGLIANO 69
13-14, 10-19, 13-22, 14-14
Savigliano: Gallo 6, Rosa 3, Bajrami 9, Allemandi 2, Gallino 7, Tagliano, Bergese, Rivarossa, Tounkara 5, Alladio 11, Lovera 3, Introini 23. All.: Spinella, Damiano