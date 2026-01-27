Auto in fiamme sull'autostrada A6 Torino-Savona, indenne il conducente

Nella tarda mattina di oggi, martedì 27 gennaio, intorno alle 11.15 un'auto si è incendiata mentre stava percorrendo l'autostrada A6 Torino-Savona. Il conducente è rimasto indenne. Si è accorto del malfunzionamento, ha accostato nell'area di emergenza al Km 88, ha chiamato i soccorsi e abbandonato l'auto prima che le fiamme la possedessero.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.



Insieme a loro per i rilievi e la gestione della viabilità in sicurezza c'era anche la Polizia stradale e i tecnici del servizio autostradale.